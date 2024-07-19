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Новости Война
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РФ расселяет своих военных в санатории и пансионаты на ВОТ Украины, - ЦНС

РФ розселяє своїх військових у санаторії та пансіонати на ТОТ України, - ЦНС

На временно оккупированных территориях российские захватчики используют пансионаты и санатории как военные объекты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за уничтожения туристической отрасли на временно оккупированных территориях большинство пансионатов и санаторий используются врагом как военные объекты", - говорится в материале.

В ЦНС рассказали, что зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в частности на Арабатской стрелке. Такими действиями захватчики подвергают опасности тех немногочисленных туристов, которых враг отправляет путевками на захваченные курорты.

"Российские солдаты всегда прячутся за мирными жителями, ведь это является основой российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма. Поэтому призываем игнорировать отдых на захваченных территориях", - добавляют в ЦНС.

Читайте также: Россияне планируют с 2025 года отбирать авто у украинцев на ВОТ, которые не получили паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

армия РФ (19899) Центр национального сопротивления (586)


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Топ комментарии
+5
То шо мішає іх оздоровити? - немає чим?
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19.07.2024 20:11 Ответить
+4
от коли, хочеться почути, буданова та малюка.
де, ділися?
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19.07.2024 20:14 Ответить
+4
Вы меньше пи*дите, а давайте координаты ЗСУ.
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19.07.2024 20:27 Ответить
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19.07.2024 20:10 Ответить
Це, продовжується рашистами, уже 11 років…
Смерть рашистам в Україні !
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19.07.2024 20:11 Ответить
То шо мішає іх оздоровити? - немає чим?
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19.07.2024 20:11 Ответить
******* по Экспрессу,как в том году
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19.07.2024 20:12 Ответить
от коли, хочеться почути, буданова та малюка.
де, ділися?
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19.07.2024 20:14 Ответить
Так всерівно вони стоять порожні ,тому і заселяють.
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19.07.2024 20:19 Ответить
... повинні розселяти в скотомогильниках під шар вапна.
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19.07.2024 20:20 Ответить
координати невідомі?
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19.07.2024 20:24 Ответить
О, то це законні цілі щоб влупити. Чи д'єрмаки не дозволяють?
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19.07.2024 20:26 Ответить
Вы меньше пи*дите, а давайте координаты ЗСУ.
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19.07.2024 20:27 Ответить
Тобто завозять потягами по керченському мосту і новой жд вдоль півночі АЗОВА ?

а Сирський ці обьекти не нищить ? Це ж територія України - можно бити ракетами
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19.07.2024 21:00 Ответить
Кучніше нехай заселяють, кучніше! Ракети дорогі.
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19.07.2024 21:18 Ответить
То добре. Х@ярте їх сапсанами!
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19.07.2024 23:57 Ответить
 
 