РФ расселяет своих военных в санатории и пансионаты на ВОТ Украины, - ЦНС

На временно оккупированных территориях российские захватчики используют пансионаты и санатории как военные объекты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за уничтожения туристической отрасли на временно оккупированных территориях большинство пансионатов и санаторий используются врагом как военные объекты", - говорится в материале.

В ЦНС рассказали, что зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в частности на Арабатской стрелке. Такими действиями захватчики подвергают опасности тех немногочисленных туристов, которых враг отправляет путевками на захваченные курорты.

"Российские солдаты всегда прячутся за мирными жителями, ведь это является основой российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма. Поэтому призываем игнорировать отдых на захваченных территориях", - добавляют в ЦНС.

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