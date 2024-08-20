Каспаров через Bild звернувся до Шольца: "Надайте Україні військову допомогу, якої вона справді потребує"

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров купив у таблоїді Bild сторінку та розмістив там оголошення із закликом надати Києву військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Оголошення оформлено у вигляді фото, що зображує жінку похилого віку на свіжій могилі. Навколо неї на цвинтарі - багато українських прапорів.

"Німеччина одного разу завела світ на край прірви. Канцлере Шольц, не дайте цьому повторитись. Надайте Україні ту військову допомогу, якої вона справді потребує", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України вдвічі, а з 2027 - вдесятеро. Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера міністру оборони Борису Пісторіусу, повідомлялося, що через заходи економії, що ухвалюються мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення нових коштів на фінансову підтримку України, тоді як уже затверджена допомога буде надана.

Згодом уряд Німеччини спростував чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом.

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