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Новини Війна
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Каспаров через Bild звернувся до Шольца: "Надайте Україні військову допомогу, якої вона справді потребує"

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров купив у таблоїді Bild сторінку та розмістив там оголошення із закликом надати Києву військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Оголошення оформлено у вигляді фото, що зображує жінку похилого віку на свіжій могилі. Навколо неї на цвинтарі - багато українських прапорів.

Каспаров викупив сторінку Bild та оприлюднив заклик про допомогу Україні

"Німеччина одного разу завела світ на край прірви. Канцлере Шольц, не дайте цьому повторитись. Надайте Україні ту військову допомогу, якої вона справді потребує", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України вдвічі, а з 2027 - вдесятеро. Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера міністру оборони Борису Пісторіусу, повідомлялося, що через заходи економії, що ухвалюються мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення нових коштів на фінансову підтримку України, тоді як уже затверджена допомога буде надана.

Згодом уряд Німеччини спростував чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом.

Також читайте: Ми маємо підтримувати Україну, щоб не дати Росії перемогти та водночас думати про перспективи миру, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7336) Каспаров Гаррі (22) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+18
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20.08.2024 09:33
+5
Двуяке відчуття. За які ресурси Україна веде війну на Курщині? Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі, Кринки та і Харків, бо довести ворога до Вовчанськ, плануючи Курськ, дивна стратегія. Час покаже,а ось донори працюють,поки слуги пишуть про " мораль " в ЗСУ
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20.08.2024 09:31
+4
"Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі"

хто чекав, де чекав? русня з КАБами чикала? в оце повірю. Під Роботино тогоріч вони нас теж чекали.
Саме тому цього разу наші прийшли там де ніхто не чекав.
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20.08.2024 10:11
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Ну,звернувся і що?
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20.08.2024 09:31 Відповісти
Нічого.
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20.08.2024 09:40 Відповісти
Двуяке відчуття. За які ресурси Україна веде війну на Курщині? Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі, Кринки та і Харків, бо довести ворога до Вовчанськ, плануючи Курськ, дивна стратегія. Час покаже,а ось донори працюють,поки слуги пишуть про " мораль " в ЗСУ
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20.08.2024 09:31 Відповісти
"Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі"

хто чекав, де чекав? русня з КАБами чикала? в оце повірю. Під Роботино тогоріч вони нас теж чекали.
Саме тому цього разу наші прийшли там де ніхто не чекав.
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20.08.2024 10:11 Відповісти
А як же Роботине?! Про що ми? Невже Україна це курськ,а не Роботине, Нью-Йорк, Вовчанськ, чи заради амбіцій рахування кв. Метрів Курщини потрібно втрачати км в Україні. Доведіть що це має сенс, на сьогодні нажаль без відчутного результату, бомбили з Курськ і окупованого Запоріжжя
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20.08.2024 10:17 Відповісти
"Невже Україна це курськ,а не Роботине,"

Україна зараз - це люди, перш за все. А не Роботине чи ще якийсь мухосранськ за який русня хоче змусити нас класти батальйон за батальйоном.
Ми так не виграємо, а якщо ми не виграємо - ніяки території значення вже не матимумуть.
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27.08.2024 11:25 Відповісти
Довго думав.
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20.08.2024 09:32 Відповісти
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20.08.2024 09:33 Відповісти
Мені здається Німеччина дає все що є. Йому треба було звернутися до США. Німців все штовхають в обличчя, а вони ********* і дякують. Ось і результат.
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20.08.2024 09:44 Відповісти
https://x.com/trostyan2020 Trostyan2020

США: Україна бий росіян ось тобі ракети

ЗЕ: так а дозвіл?

США: та дозволяем

ЗЕ..........

США: то чому ви не б'єте по РФ нашими ракетами?

ЗЕ: так дозволяєте, да?

США: так звісно бий чого чекаєш?

ЗЕ: .........

США: не бачимо ударів

ЗЕ: так а дозвіл даєте?

США: -> рука/лице
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20.08.2024 09:55 Відповісти
США заперечили, що блокують використання Україною Storm Shadow для ударів по росії.
Співрозмовник видання заявив, що Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по Росії, що вимагатиме використання деяких систем американського виробництва.

У матеріалі The Telegraph йдеться, що будь-яке використання Україною цих ракет вимагатиме згоди не лише Великої Британії та Франції, які спільно їх розробляли, а також США.
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20.08.2024 10:05 Відповісти
От дійсно, США яким боком там? То не їх ракети...
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20.08.2024 10:08 Відповісти
Не їхні, французько-британські.
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20.08.2024 10:10 Відповісти
До чого ці казки

Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. - Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому.

Якби вдарили нам б зупинили допомогу на другий день, як було коли Патріотом збили орківські літаки і вертоліт
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20.08.2024 10:07 Відповісти
Хто виробляє Storm Shadow?
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20.08.2024 10:11 Відповісти
Британці і французи теж нам не дозволяли.
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20.08.2024 10:13 Відповісти
Не треба всюди приплітати США. Вони мають відповідати за СВОЇ дії.
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20.08.2024 10:14 Відповісти
В Британії слідкують за штатами, там лиш прем'єр висловився що можна а потім пішли спростування від уряду що це не офіційна політика а особиста думку...

і що вони забороняють використовувати ракети по території раші, а ще пізніше пішли новини що їм штати не дають дозволу тому що там їх технології використані
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20.08.2024 10:19 Відповісти
Я показала іншу новину про те, що США не накладали заборону на використання зброї, виробленої не в США.
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20.08.2024 10:21 Відповісти
Ну британці говорять що їм штати заборонили давати дозвіл, хоча як на мене то це їх внутрішня політика.... а які ще країни готові продати нам крилаті або балістичні ракети? В Франції також змінилась політика після виборів...

Та і нагадаю вам політику адміністрації при ударах по орківських НПЗ коли вони були проти тому що це підніме інфляцію в штатах а вони хочуть понизити ставку щоб перед виборами росли ринки
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20.08.2024 10:35 Відповісти
Дуже багато накидів на США, в тому числі і з ОПи.
Тут також США забороняють українській владі викупити і поставити в ЗСУ НАШІ снаряди?

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20.08.2024 10:24 Відповісти
Там кооперація. Достатньо щоб якийсь мікрочіп був виготовлений у них.
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20.08.2024 10:39 Відповісти
Тогда бы все спрашивали разрешения у Тайваня, 60% чипов производят там.
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20.08.2024 11:17 Відповісти
Там електрона система наведення. Якщо координати заборонені виробником, туди бити не вдасться.
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20.08.2024 10:22 Відповісти
Так, Німеччина яка навіть 10 бригад бундесверу озброїти не може - зараз візьме і завалить зброєю.
До речі, Каспаров може вступити в ЗСУ і воювати із своїми громадянами, а не тільки закликати інших воювати.
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20.08.2024 10:32 Відповісти
Тому що німці зараз всі кошти витрачають на оновлення авіації та крилаті ракети яких уже 10 років назад у них було 600 шт це коли їх витрати на озброєння були в рази менші

В НАТО інша доктрина війни, вони не збираються воювати м'ясом а перше це здобути перевагу в повітрі та подавити вороже ППО.... для цього до прикладу в штатах є 2600 літаків
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20.08.2024 10:38 Відповісти
цього разу нас на край прірви завели сша і англія, які нас роззброїли за пусті обіцянки.
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21.08.2024 02:30 Відповісти
 
 