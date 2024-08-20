Каспаров через Bild звернувся до Шольца: "Надайте Україні військову допомогу, якої вона справді потребує"
Російський опозиціонер Гаррі Каспаров купив у таблоїді Bild сторінку та розмістив там оголошення із закликом надати Києву військову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Оголошення оформлено у вигляді фото, що зображує жінку похилого віку на свіжій могилі. Навколо неї на цвинтарі - багато українських прапорів.
"Німеччина одного разу завела світ на край прірви. Канцлере Шольц, не дайте цьому повторитись. Надайте Україні ту військову допомогу, якої вона справді потребує", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України вдвічі, а з 2027 - вдесятеро. Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера міністру оборони Борису Пісторіусу, повідомлялося, що через заходи економії, що ухвалюються мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення нових коштів на фінансову підтримку України, тоді як уже затверджена допомога буде надана.
Згодом уряд Німеччини спростував чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом.
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хто чекав, де чекав? русня з КАБами чикала? в оце повірю. Під Роботино тогоріч вони нас теж чекали.
Саме тому цього разу наші прийшли там де ніхто не чекав.
Україна зараз - це люди, перш за все. А не Роботине чи ще якийсь мухосранськ за який русня хоче змусити нас класти батальйон за батальйоном.
Ми так не виграємо, а якщо ми не виграємо - ніяки території значення вже не матимумуть.
США: Україна бий росіян ось тобі ракети
ЗЕ: так а дозвіл?
США: та дозволяем
ЗЕ..........
США: то чому ви не б'єте по РФ нашими ракетами?
ЗЕ: так дозволяєте, да?
США: так звісно бий чого чекаєш?
ЗЕ: .........
США: не бачимо ударів
ЗЕ: так а дозвіл даєте?
США: -> рука/лице
Співрозмовник видання заявив, що Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по Росії, що вимагатиме використання деяких систем американського виробництва.
У матеріалі The Telegraph йдеться, що будь-яке використання Україною цих ракет вимагатиме згоди не лише Великої Британії та Франції, які спільно їх розробляли, а також США.
Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. - Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому.
Якби вдарили нам б зупинили допомогу на другий день, як було коли Патріотом збили орківські літаки і вертоліт
і що вони забороняють використовувати ракети по території раші, а ще пізніше пішли новини що їм штати не дають дозволу тому що там їх технології використані
Та і нагадаю вам політику адміністрації при ударах по орківських НПЗ коли вони були проти тому що це підніме інфляцію в штатах а вони хочуть понизити ставку щоб перед виборами росли ринки
Тут також США забороняють українській владі викупити і поставити в ЗСУ НАШІ снаряди?
До речі, Каспаров може вступити в ЗСУ і воювати із своїми громадянами, а не тільки закликати інших воювати.
В НАТО інша доктрина війни, вони не збираються воювати м'ясом а перше це здобути перевагу в повітрі та подавити вороже ППО.... для цього до прикладу в штатах є 2600 літаків