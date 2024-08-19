Германия планирует передать Украине еще две IRIS-T и 30 танков Leopard до конца 2024 года

В этом году Германия планирует передать Украине еще несколько систем ПВО, в частности IRIS-T SLS, танки Gepard и Leopard, САУ и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До конца 2024 года будет передано еще 2 ЗРК IRIS-T SLM и 2 также пусковые установки IRIS-T SLS; 10 дальнейших зенитных танков Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana и RCH 155 в общем количестве 16 единиц; боевые дроны; несколько тысяч артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для бронетехники", - заявил Бюхнер.

Также Германия передаст 30 танков Leopard 1A5.

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По его словам, в 2025 году поставки продолжатся. Они предусматривают передачу более 20 PzH 2000, Zuzana и RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, 5 Gepard, 3 IRIS-T SLM и столько же IRIS-T SLS, а также 2 системы ПВО Skynex и тысячи боеприпасов.

Кроме того, в этом и следующем году страна подготовит еще 10 тысяч украинских военнослужащих.

Бюхнер назвал инсинуацией сообщения СМИ о том, что ФРГ сокращает военную поддержку Украины.

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