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Германия планирует передать Украине еще две IRIS-T и 30 танков Leopard до конца 2024 года

Німеччина планує цьогоріч передати Україні ще 30 танків Leopard

В этом году Германия планирует передать Украине еще несколько систем ПВО, в частности IRIS-T SLS, танки Gepard и Leopard, САУ и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До конца 2024 года будет передано еще 2 ЗРК IRIS-T SLM и 2 также пусковые установки IRIS-T SLS; 10 дальнейших зенитных танков Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana и RCH 155 в общем количестве 16 единиц; боевые дроны; несколько тысяч артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для бронетехники", - заявил Бюхнер.

Также Германия передаст 30 танков Leopard 1A5.

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По его словам, в 2025 году поставки продолжатся. Они предусматривают передачу более 20 PzH 2000, Zuzana и RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, 5 Gepard, 3 IRIS-T SLM и столько же IRIS-T SLS, а также 2 системы ПВО Skynex и тысячи боеприпасов.

Кроме того, в этом и следующем году страна подготовит еще 10 тысяч украинских военнослужащих.

Бюхнер назвал инсинуацией сообщения СМИ о том, что ФРГ сокращает военную поддержку Украины.

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Автор: 

Германия (6938) оружие (10202) ПВО (2726) помощь (7784) Leopard (114)


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А, що заважає їм це зробити зараз?
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19.08.2024 15:04 Ответить
вони вважають, що Збройні сили України Люксембурга й так перенасичені зброєю...
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19.08.2024 15:34 Ответить
Я заплутався. Було повідомлення, що раніше обіцяну "Іриску" не можуть проплатити через заборону їхнього мінфіну. А тут ще дві обіцяють - це до тієї, яку вже обіцяли, але проплатити не можуть?
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19.08.2024 15:13 Ответить
Было сообщено что Германия выполнит свои обязательства на 2024 год. Зрадофилы и тут нашли зраду... Хотя вся зрада сидит на Банковой и этих зрадистов-нелохистов в свое время поддержало 73% избирателей.
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19.08.2024 15:38 Ответить
одні дають , інші мародерять. Всі ті, хто має працювати на оборону, тільки краде і мародерить . зсу без снарядів, всі гроші зникли по карманам зеленої мерзоти. Або оманське чмо здасть Україну, або брати зброю до рук... та повертати Залужного
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19.08.2024 15:14 Ответить
А я планую до кінця року увійти до списку Форбс двічі (в Україні і світі).
А також віддримбати топ-10 акторок Голівуду.

Побачимо, чий план здійсниться першим - мій чи німців.
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19.08.2024 16:00 Ответить
Нажаль твій план дуже амбітний тому здійснення за інших обставин і в наступному житті а німецький реалістичний і буде здійснено до Різдва Христового.
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19.08.2024 16:53 Ответить
ставлю на бойову нічию.
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20.08.2024 10:35 Ответить
Danke schon main libe freind!
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19.08.2024 16:41 Ответить
 
 