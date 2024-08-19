Німеччина планує передати Україні ще дві IRIS-T та 30 танків Leopard до кінця 2024 року
Цьогоріч Німеччина планує передати Україні ще декілька систем ППО, зокрема IRIS-T SLS, танки Gepard та Leopard, САУ й артилерійські боєприпаси.
Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"До кінця 2024 року буде передано ще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 також пускові установки IRIS-T SLS; 10 подальших зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки", - заявив Бюхнер.
Також Німеччина передасть 30 танків Leopard 1A5.
За його словами, у 2025 році поставки продовжаться. Вони передбачають передачу понад 20 PzH 2000, Zuzana та RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, 5 Gepard, 3 IRIS-T SLM і стільки ж IRIS-T SLS, а також 2 системи ППО Skynex і тисячі боєприпасів.
Крім того, цього і наступного року країна підготує ще 10 тисяч українських військовослужбовців.
Бюхнер назвав інсинуацією повідомлення ЗМІ про те, що ФРН скорочує військову підтримку України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
УкраїниЛюксембурга й так перенасичені зброєю...
А також віддримбати топ-10 акторок Голівуду.
Побачимо, чий план здійсниться першим - мій чи німців.