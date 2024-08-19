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Німеччина планує передати Україні ще дві IRIS-T та 30 танків Leopard до кінця 2024 року

Німеччина планує цьогоріч передати Україні ще 30 танків Leopard

Цьогоріч Німеччина планує передати Україні ще декілька систем ППО, зокрема IRIS-T SLS, танки Gepard та Leopard, САУ й артилерійські боєприпаси. 

Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До кінця 2024 року буде передано ще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 також пускові установки IRIS-T SLS; 10 подальших зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки", - заявив Бюхнер.

Також Німеччина передасть 30 танків Leopard 1A5.

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За його словами, у 2025 році поставки продовжаться. Вони передбачають передачу понад 20 PzH 2000, Zuzana та RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, 5 Gepard, 3 IRIS-T SLM і стільки ж IRIS-T SLS, а також 2 системи ППО Skynex і тисячі боєприпасів.

Крім того, цього і наступного року країна підготує ще 10 тисяч українських військовослужбовців.

Бюхнер назвав інсинуацією повідомлення ЗМІ про те, що ФРН скорочує військову підтримку України.

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Автор: 

Німеччина (7335) зброя (7442) ППО (3164) допомога (8321) Leopard (138)


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19.08.2024 15:04 Відповісти
вони вважають, що Збройні сили України Люксембурга й так перенасичені зброєю...
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19.08.2024 15:34 Відповісти
Я заплутався. Було повідомлення, що раніше обіцяну "Іриску" не можуть проплатити через заборону їхнього мінфіну. А тут ще дві обіцяють - це до тієї, яку вже обіцяли, але проплатити не можуть?
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19.08.2024 15:13 Відповісти
Было сообщено что Германия выполнит свои обязательства на 2024 год. Зрадофилы и тут нашли зраду... Хотя вся зрада сидит на Банковой и этих зрадистов-нелохистов в свое время поддержало 73% избирателей.
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19.08.2024 15:38 Відповісти
одні дають , інші мародерять. Всі ті, хто має працювати на оборону, тільки краде і мародерить . зсу без снарядів, всі гроші зникли по карманам зеленої мерзоти. Або оманське чмо здасть Україну, або брати зброю до рук... та повертати Залужного
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19.08.2024 15:14 Відповісти
А я планую до кінця року увійти до списку Форбс двічі (в Україні і світі).
А також віддримбати топ-10 акторок Голівуду.

Побачимо, чий план здійсниться першим - мій чи німців.
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19.08.2024 16:00 Відповісти
Нажаль твій план дуже амбітний тому здійснення за інших обставин і в наступному житті а німецький реалістичний і буде здійснено до Різдва Христового.
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19.08.2024 16:53 Відповісти
ставлю на бойову нічию.
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20.08.2024 10:35 Відповісти
Danke schon main libe freind!
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19.08.2024 16:41 Відповісти
 
 