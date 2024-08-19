Німеччина планує передати Україні ще дві IRIS-T та 30 танків Leopard до кінця 2024 року

Цьогоріч Німеччина планує передати Україні ще декілька систем ППО, зокрема IRIS-T SLS, танки Gepard та Leopard, САУ й артилерійські боєприпаси.

Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До кінця 2024 року буде передано ще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 також пускові установки IRIS-T SLS; 10 подальших зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки", - заявив Бюхнер.

Також Німеччина передасть 30 танків Leopard 1A5.

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За його словами, у 2025 році поставки продовжаться. Вони передбачають передачу понад 20 PzH 2000, Zuzana та RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, 5 Gepard, 3 IRIS-T SLM і стільки ж IRIS-T SLS, а також 2 системи ППО Skynex і тисячі боєприпасів.

Крім того, цього і наступного року країна підготує ще 10 тисяч українських військовослужбовців.

Бюхнер назвав інсинуацією повідомлення ЗМІ про те, що ФРН скорочує військову підтримку України.

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