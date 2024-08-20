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Новини Допомога Україні
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Шольц вкотре заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну

Шольц вкотре заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну

Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.

Про це в  інтерв'ю телеканалу Sat.1 заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц спростовував повідомлення ЗМІ про нібито плани ФРН у майбутньому скоротити обсяги допомоги Україні.

Політик наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну як надійного партнера.

Зокрема, канцлер зазначив, що на майбутній рік заплановано близько 4 мільярдів євро для України. За словами Шольца, це "найбільша сума, яку будь-яка країна в Європі виділила на підтримку України".

До слова, напередодні в уряді ФРН спростували чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом.

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Нагадаємо, що раніше німецькі ЗМІ повідомили, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України вдвічі, а з 2027 - вдесятеро.

В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними.

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Автор: 

Німеччина (7340) допомога (8327) Шольц Олаф (1136)


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от як один вкид у змі може підняти хвилю до неба...
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20.08.2024 22:16 Відповісти
Ніколи не можна робити три речі , втрачати час , упускати можливість , і слухати Рьопку з Більда - Конфуцій !
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20.08.2024 22:27 Відповісти
А хто такий Рьопка у Більді?
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20.08.2024 23:33 Відповісти
Головний 3.14здобол того видання .
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20.08.2024 23:42 Відповісти
Дякуємо.
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20.08.2024 22:39 Відповісти
 
 