Шольц вкотре заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну

Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.

Про це в інтерв'ю телеканалу Sat.1 заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц спростовував повідомлення ЗМІ про нібито плани ФРН у майбутньому скоротити обсяги допомоги Україні.

Політик наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну як надійного партнера.

Зокрема, канцлер зазначив, що на майбутній рік заплановано близько 4 мільярдів євро для України. За словами Шольца, це "найбільша сума, яку будь-яка країна в Європі виділила на підтримку України".

До слова, напередодні в уряді ФРН спростували чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом.

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Нагадаємо, що раніше німецькі ЗМІ повідомили, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України вдвічі, а з 2027 - вдесятеро.

В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними.

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