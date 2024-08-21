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Новости Помощь Украине Война
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У Германии достаточно ресурсов, чтобы продолжать финансирование Украины, - Bloomberg

Німеччина має ресурси для продовження допомоги Україні

Германия имеет достаточно ресурсов для продолжения финансовой поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель Bloomberg Opinion Марк Чемпион.

По его словам, несмотря на серьезные экономические трудности Германия остается более чем достаточно богатой, чтобы поддерживать финансирование Украины и увеличивать расходы на оборонное производство.

"Германия играет особую роль в поддержке Украины, поскольку она стала вторым после США крупнейшим поставщиком оружия для Украины, в частности систем противовоздушной обороны IRIS-T", - отметил Чемпион.

Напомним, 17 августа немецкие СМИ сообщили, что со следующего года ФРГ может сократить военную помощь Вооруженным силам Украины вдвое, а с 2027 - в десять раз. Ссылаясь на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера министру обороны Борису Писториусу, сообщалось, что из-за мер экономии, принимаемых минфином, текущее бюджетное планирование не предусматривает выделение новых средств на финансовую поддержку Украины, тогда как уже утвержденная помощь будет предоставлена.

Впоследствии правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом.

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Автор: 

Германия (6921)


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але, щось, досить вагоме, не дозволяє, ліверній ковбасі шольцу, поставити свій підпис.
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21.08.2024 12:44 Ответить
То чого ж ви одного дня пишете шо Німеччина здувається - другого шо в німців ше багато няшків в загашнику
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21.08.2024 12:46 Ответить
Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера Джерело:
**********
Лінднер - підор. Ввічливий підор.
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21.08.2024 12:57 Ответить
Ресурсів багато, але кармани ширше
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21.08.2024 12:57 Ответить
Дякуємо.
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21.08.2024 13:13 Ответить
 
 