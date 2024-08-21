У Німеччини є достатньо ресурсів, щоб продовжувати фінансування України, - Bloomberg

Німеччина має достатньо ресурсів для продовження фінансової підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише оглядач Bloomberg Opinion Марк Чемпіон.

За його словами, попри серйозні економічні труднощі Німеччина залишається більш ніж достатньо багатою, щоб підтримувати фінансування України та збільшувати витрати на оборонне виробництво.

"Німеччина відіграє особливу роль у підтримці України, оскільки вона стала другим після США найбільшим постачальником зброї для України, зокрема систем протиповітряної оборони IRIS-T", - зазначив Чемпіон.

Нагадаємо, 17 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України вдвічі, а з 2027 - вдесятеро. Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера міністру оборони Борису Пісторіусу, повідомлялося, що через заходи економії, що ухвалюються мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення нових коштів на фінансову підтримку України, тоді як уже затверджена допомога буде надана.

Згодом уряд Німеччини спростував чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом.

Читайте: Підтримка Україні збережеться без жодних "якщо" та "але", - віцеканцлер Німеччини Габек