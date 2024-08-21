Підтримка Україні збережеться без жодних "якщо" та "але", - віцеканцлер Німеччини Габек

У Німеччині запевнили, що підтримка України продовжиться.

Про це в інтерв'ю Berliner Morgenpost заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зобов'язання перед Україною "діють без усіляких "якщо" і "але".

"Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року", - сказав Габек.

Віцеканцлер сказав, що Україна отримає 50 млрд євро за рахунок заморожених активів російського Центробанку.

Ще 4 мільярди євро будуть доступні з федерального бюджету у 2025 році.

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Якщо цього не станеться, сказав він, "доведеться провести нову дискусію", а підтримку - "шукати в інший спосіб".

Габек пояснив, що перехід до запланованої моделі з кредитом від G7 може стати проблемою, "якщо нові замовлення більше не можуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані".

Він запропонував знайти прагматичне рішення з Україною.

"Це вимагатиме забезпечення того, щоб системи озброєнь були замовлені зараз, а оплачені пізніше з фондів G7", - додав віцеканцлер.

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