Поддержка Украины сохранится без "если" и "но", - вице-канцлер Германии Хабек

В Германии заверили, что поддержка Украины продолжится.

Об этом в интервью Berliner Morgenpost заявил вице-канцлер Германии Роберт Габек, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обязательства перед Украиной "действуют без всяких "если" и "но".

"Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года", - сказал Габек.

Вице-канцлер сказал, что Украина получит 50 млрд евро за счет замороженных активов российского Центробанка.

Еще 4 миллиарда евро будут доступны из федерального бюджета в 2025 году.

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Если этого не произойдет, сказал он, "придется провести новую дискуссию", а поддержку - "искать другим способом".

Хабек рассказал, что переход к запланированной модели с кредитом от G7 может стать проблемой, "если новые заказы больше не могут быть размещены из-за того, что предыдущие бюджетные ассигнования исчерпаны".

Он предложил найти прагматичное решение с Украиной.

"Это потребует обеспечения того, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а оплачены позже из фондов G7", - добавил вице-канцлер.

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