Поддержка Украины сохранится без "если" и "но", - вице-канцлер Германии Хабек
В Германии заверили, что поддержка Украины продолжится.
Об этом в интервью Berliner Morgenpost заявил вице-канцлер Германии Роберт Габек, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обязательства перед Украиной "действуют без всяких "если" и "но".
"Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года", - сказал Габек.
Вице-канцлер сказал, что Украина получит 50 млрд евро за счет замороженных активов российского Центробанка.
Еще 4 миллиарда евро будут доступны из федерального бюджета в 2025 году.
Если этого не произойдет, сказал он, "придется провести новую дискуссию", а поддержку - "искать другим способом".
Хабек рассказал, что переход к запланированной модели с кредитом от G7 может стать проблемой, "если новые заказы больше не могут быть размещены из-за того, что предыдущие бюджетные ассигнования исчерпаны".
Он предложил найти прагматичное решение с Украиной.
"Это потребует обеспечения того, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а оплачены позже из фондов G7", - добавил вице-канцлер.
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2) 50 млрд євро за рахунок заморожених активів - але механізму конфіскації поки нема і не факт що вироблять.