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Новини Допомога Україні
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Боррель про можливе скорочення німецької допомоги Україні: Викликає велике занепокоєння

Боррель про можливе скорочення німецької допомоги Україні: Викликає велике занепокоєння

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на інформацію про можливе скорочення німецької допомоги Україні у майбутньому. 

Відповідну заяву дипломат зробив у п’ятницю, 23 серпня, на конференції в іспанському місті Сантандер, пише Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Борреля, повідомлення про те, що Німеччина може скоротити військову підтримку Україні в наступні роки, – "це погані новини".

"В абсолютному вираженні Німеччина робить дуже багато, щоб допомогти Україні впоратися з російським вторгненням. Тому майбутнє скорочення допомоги Києву з боку Берліна викликає велике занепокоєння", - заявив головний європейський дипломат.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

Коментуючи цю інформацію, Мінфін ФРН заявив, що двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії. Зокрема, очільник німецького уряду зазначив, що на майбутній рік заплановано близько 4 мільярдів євро для України.

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Автор: 

Німеччина (7320) допомога (8291) Боррель Жозеп (1074)


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Викликає велике занепокоєння

Не бреши.
По твоїй пиці видно, що тобі абсолютно погуй!
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23.08.2024 16:27 Відповісти
Они испытуют ВНУТРЕННЮЮ ТРЕВОГУ
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23.08.2024 17:09 Відповісти
Баранєль, главное шоб зарплатка капала, да?
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23.08.2024 16:33 Відповісти
занепокоюнню занепокоєнних занепопокоєннями занепокоєнців немає меж...
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23.08.2024 16:36 Відповісти
ніфігову котлету путлєр заслав мабуть....
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23.08.2024 16:38 Відповісти
 
 