Боррель про можливе скорочення німецької допомоги Україні: Викликає велике занепокоєння
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на інформацію про можливе скорочення німецької допомоги Україні у майбутньому.
Відповідну заяву дипломат зробив у п’ятницю, 23 серпня, на конференції в іспанському місті Сантандер, пише Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Борреля, повідомлення про те, що Німеччина може скоротити військову підтримку Україні в наступні роки, – "це погані новини".
"В абсолютному вираженні Німеччина робить дуже багато, щоб допомогти Україні впоратися з російським вторгненням. Тому майбутнє скорочення допомоги Києву з боку Берліна викликає велике занепокоєння", - заявив головний європейський дипломат.
Що передувало?
Нагадаємо, що раніше видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.
Коментуючи цю інформацію, Мінфін ФРН заявив, що двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми.
Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії. Зокрема, очільник німецького уряду зазначив, що на майбутній рік заплановано близько 4 мільярдів євро для України.
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