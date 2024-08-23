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Новости
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Правительство Германии испытывает все большее давление внутри страны с требованием уменьшить поддержку Украины, - NYT

німеччина

Из-за давления внутри страны правительство Германии настойчивее продвигает переговоры, чтобы попытаться прекратить войну с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Однако канцлер Олаф Шольц отмечает, что Германия не будет уменьшать помощь Украине, Выступая в Молдове 22 августа, он заявил, что "Германия не прекратит поддержку Украины" "до тех пор, пока это будет необходимо", и останется, по его словам, "самым большим сторонником Украины в Европе".

Однако в самой Германии правительство Шольца теряет популярность, и в сентябре состоятся решающие выборы, на которых, как ожидается, успех будут иметь как левые, так и правые партии, призывающие прекратить военную помощь Киеву.

Основным бременем для правительства, которое может затормозить в принятии важных финансовых решений, является конституционное требование удерживать новый бюджетный долг на уровне не более 0,35% ВВП. Но правительство также сталкивается с возможным осложнением, если генеральный прокурор обвинит кого-то из украинских чиновников в ответственности за подрыв трех из четырех газопроводов "Северный поток" между Россией и Германией в 2022 году.

Германская критика "недостаточной помощи в расследовании" со стороны польских властей была встречена резкими словами премьер-министра Польши Дональда Туска, который предложил "инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2" извиниться и замолчать".

Но напряженность в отношениях между Германией и Украиной более конкретно касается бюджета на 2025 год. Министр финансов Кристиан Линднер хочет избежать повышения налогов и сократить бюджет, который по закону должен быть близким к сбалансированному.

Это ограничение оказывает давление не только на помощь правительству Украины, но и на обещание Шольца, которое он дал сразу после начала войны два с половиной года назад, что Германия кардинально увеличит свои военные расходы.

С тех пор увеличение военных расходов Германии покрывается преимущественно специальным фондом в 100 миллиардов евро, находящимся за пределами регулярного бюджета, который, как ожидается, иссякнет к 2027 году. Линднер настаивает на том, чтобы правительство больше не брало внебюджетных займов на специальные проекты, в том числе и на увеличение военных расходов.

Только в прошлую пятницу коалиция согласилась уменьшить целевой показатель дефицита бюджета на 2025 год с 17 миллиардов евро до 12 миллиардов евро, после того, как первоначальные предложения провалились.

Как сообщила германская газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в рамках этого соглашения Линднер предложил заморозить новую военную помощь Украине, пока не будут полностью профинансированы бюджетные потребности.

В прошлом месяце правительство решило сократить финансирование Украины на 2025 год с 7,5 млрд евро до 4 млрд евро, аргументируя это тем, что дефицит будет покрыт ожидаемыми доходами от замороженных российских активов в Европе согласно плану, согласованному странами "Большой семерки" на июньском саммите в Италии.

G7 согласилась предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, используя в качестве залога замороженные российские активы. Вместе со средствами, предоставленными отдельными странами, сказал господин Шольц, это будет больше, чем то, что было доступно Украине с точки зрения поддержки на сегодня.

С момента полномасштабного вторжения в 2022 году Германия является крупнейшим в Европе сторонником борьбы Украины против российской агрессии. За это время Берлин предоставил более 14 миллиардов евро поддержки - преимущественно военной.

Также читайте: У Германии достаточно ресурсов, чтобы продолжать финансирование Украины, - Bloomberg

Автор: 

Германия (6926) помощь (7758) Украина (44912)


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Топ комментарии
+18
Німеччина- єдина країна, яка стабільно допомагає біженцям
без ніяких викрутасів
Проблема в тому, що ті кацапи, які в більшості
своїй прибігли
не хочуть працювати, а хочуть сидіти
на соціальних грошах
або обманювати Німеччину мініджобами,
нелегальними підзаробітками без податків
Працює лише більше 15% біженців і сплачує чесно податки
Мабуть,це лише українці, якщо прослідкувати статистично.
Звичайно, це негативний імідж
Бо німці ще не навчились нас від кацапів з України
відрізняти.
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23.08.2024 08:36
+15
Газпромівське лоббі та завезені дикуни, які розмножуються як таргани.
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23.08.2024 08:39
+7
Хто ж той тиск створює?
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23.08.2024 08:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Німці вже видихаються від віини з рашкою?
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23.08.2024 08:35 Ответить
нажаль один із ресурсів які тут люто хейтять багато разів наголошував - захід НЕ ХОЧЕ поразки параші
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23.08.2024 08:38 Ответить
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес. У. Черчилль
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23.08.2024 10:25 Ответить
Німеччина- єдина країна, яка стабільно допомагає біженцям
без ніяких викрутасів
Проблема в тому, що ті кацапи, які в більшості
своїй прибігли
не хочуть працювати, а хочуть сидіти
на соціальних грошах
або обманювати Німеччину мініджобами,
нелегальними підзаробітками без податків
Працює лише більше 15% біженців і сплачує чесно податки
Мабуть,це лише українці, якщо прослідкувати статистично.
Звичайно, це негативний імідж
Бо німці ще не навчились нас від кацапів з України
відрізняти.
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23.08.2024 08:36 Ответить
Українців у Німеччині також багато, близько мільйона. Крім того, багото з них, зовсім не бідні люди, а серед них, багато хто не працює на низькооплачуваних роботах у Німеччині, а наприклад віддалено керують бізнесом в Україні, та ще отримують допомогу від Німеччини. Ведуть досить розкішний стиль життя. Тому німці починають так "збуджуватись". Страждає імідж самої України.
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23.08.2024 09:01 Ответить
Не знаю, я був у Німеччині і як на мене, на українських біженців їй абсолютно насрати.
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23.08.2024 09:56 Ответить
Хто ж той тиск створює?
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23.08.2024 08:37 Ответить
Газпромівське лоббі та завезені дикуни, які розмножуються як таргани.
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23.08.2024 08:39 Ответить
німеччина вже не та 😁
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23.08.2024 08:37 Ответить
Як платникам податків можна сказати що ваші кошти допомагають захоплювати/продовжувати війну.
Основна тема була про захист/вигнати ворога зі своєї землі.
А це вже важче донести про необхідність помочі.
Буферні зони, тактична необхідність, рейдові операції - ці слова не лягають на очі/голови цивілізованого світу. Це для внутрішнього споживання.
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23.08.2024 08:40 Ответить
Ти своїми кацапськими рогами люстри задіваєш коли ходиш?
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23.08.2024 10:40 Ответить
Буває.
А ще прапорами обмотую їх. Та кажу всім з якого вони лайна можуть бути створені.

А взагалі, ******** всіх робити ворогами, ну Ви в курсі колега.
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23.08.2024 11:38 Ответить
Німеччина Класна Держава !!! Єдине те шо кацапи тихим сапом опустили вже культуру німецку , і всі державні чиновничі , робочі місця, при русні ,а це 100% економічний занепад ...просто кацапський менталітет близький по суті для німців ...це їх васали
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23.08.2024 08:53 Ответить
Ми можемо зробити компенсацію Німеччині. Видамо їй ділянку фронту під Покровськом, нехай заходять її солдати з технікою і прокладають маршрут до покладів зі сланцевим газом, аж до самого кордону з росією. Дамо потім в аренду, по в 2 рази нижчим цінам ці ділянки на 50 років. Там газу стільки, що закачаються. Так що вперед німці, за компенсацію.
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23.08.2024 08:54 Ответить
Меркель та шредер з прутіним, навезли до Німеччини нероб, фізично вишколених та підготовлених у таборах «біженців» хамасу Ірану Афганістану Курдистану Сірії Лівії йемену єфіопії ….
«Дивно», чому ці біженці, не поїхали до МЕНТАЛЬНО близьких їм за віросповіданням, Катару, Оману, Об'єднаних арабських єміратів…
Австралійці, усе вирішили просто, невлаштовують «біженців» закони країни перебування, хочете халіфату і соцГрошей, марш додому з усими родичами, що привезли!
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23.08.2024 08:56 Ответить
Ничего не получится. Мы уже - на ты с Международным Судом. В случае чего, убытки нам за 2МВ оплатите . Даже не пытайтесь пропетлять.
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23.08.2024 09:08 Ответить
А мож перед немцами и поизвиняюсь, бо получается, шо наш лучезарный гундосик спецом пытается обескровить нашу Армию. Под Курском, окромя "Пэтриот", "Челенжеров" , мы несем несоизмеримые потери в живой силе... Местами уже начали отход.
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23.08.2024 09:23 Ответить
Як ти допомогаєш вбивати русню?
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23.08.2024 09:42 Ответить
Звiсно як, пiдтримкою ЗСУ, а не рiзних там гундосикiв-ухилянтiв.
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23.08.2024 09:46 Ответить
Хто конкретно тисне? Прізвища, ім'я, по батькові? Там руськім духом не пахне? Ана рахунок газопроводів, то вони з самого початку були криваві та ідіотські, краше б раділи, що вони їх позбулися
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23.08.2024 09:20 Ответить
Непоганий такий борг у 0.35% ВВП.
Хочь десь ми випереджаєм Німеччину зі своїми 91%...
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23.08.2024 09:23 Ответить
0,35% от ВВП не должны брать в год. Но они всегда его превышают, в 2024-м госдолг вырастет на 3,3%. Госдолг Германии 2,46 триллион евро, 67% ВВП.
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23.08.2024 09:56 Ответить
Цікаво , як і хто міг би натиснути на зелених щоб вони припинили красти і повернули Україну в конституційне русло?
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23.08.2024 09:28 Ответить
Пане, ви не пальцем робленi? Як ото в калюжу зробили. Та поголосуйте на наступних виборах вже по-людськi.
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23.08.2024 09:48 Ответить
з зєльоной шоблой не буде ніяких "наступних виборів", нашо ти намагаєся забовтати тему?
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23.08.2024 10:43 Ответить
Не та тепер Німеччина, Ельба річка не та...
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23.08.2024 09:50 Ответить
Ну а як ,біженську крисятину,відрізнити від кацапів? говорять як кацапи,ведуть себе як кацапи,дружба з кацапами,відвідують т.з. русскіє магазіни,святкують Дєнь пабєди і 23 февраля і розказують всім,що це Україна напала на Путіна,а подстрєкала єйо Амєріка.....
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23.08.2024 10:02 Ответить
НЙТ відомі брехуни. Це зветься-перекласти з хворої голови на здорову. Який тиск у США -німцям далеко! 50% трампісти і тиснуть,тиснуть...
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23.08.2024 10:19 Ответить
"Вчора на терориста стали наполегливо тиснути, щоб він став порядною людиною. Але він сьогодні ще поранив кілька людей і вбив десятка два .... свідків терору". кацапія - країна терорист. І цим все сказано. Які домовленності з терористами ? Про що там у Німеччині думають ? гітлер припинив війну, коли його загнали як щура у бункер ? Припинять німці допомагати, і кремлівські старці почнуть лякати їх "мажем павторіть! "Одразу. Без перерви. Без накопичення сил. Т-34 познімають з пам'ятників аби в похід на Берлін.
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23.08.2024 10:43 Ответить
 
 