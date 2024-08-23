Правительство Германии испытывает все большее давление внутри страны с требованием уменьшить поддержку Украины, - NYT
Из-за давления внутри страны правительство Германии настойчивее продвигает переговоры, чтобы попытаться прекратить войну с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Однако канцлер Олаф Шольц отмечает, что Германия не будет уменьшать помощь Украине, Выступая в Молдове 22 августа, он заявил, что "Германия не прекратит поддержку Украины" "до тех пор, пока это будет необходимо", и останется, по его словам, "самым большим сторонником Украины в Европе".
Однако в самой Германии правительство Шольца теряет популярность, и в сентябре состоятся решающие выборы, на которых, как ожидается, успех будут иметь как левые, так и правые партии, призывающие прекратить военную помощь Киеву.
Основным бременем для правительства, которое может затормозить в принятии важных финансовых решений, является конституционное требование удерживать новый бюджетный долг на уровне не более 0,35% ВВП. Но правительство также сталкивается с возможным осложнением, если генеральный прокурор обвинит кого-то из украинских чиновников в ответственности за подрыв трех из четырех газопроводов "Северный поток" между Россией и Германией в 2022 году.
Германская критика "недостаточной помощи в расследовании" со стороны польских властей была встречена резкими словами премьер-министра Польши Дональда Туска, который предложил "инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2" извиниться и замолчать".
Но напряженность в отношениях между Германией и Украиной более конкретно касается бюджета на 2025 год. Министр финансов Кристиан Линднер хочет избежать повышения налогов и сократить бюджет, который по закону должен быть близким к сбалансированному.
Это ограничение оказывает давление не только на помощь правительству Украины, но и на обещание Шольца, которое он дал сразу после начала войны два с половиной года назад, что Германия кардинально увеличит свои военные расходы.
С тех пор увеличение военных расходов Германии покрывается преимущественно специальным фондом в 100 миллиардов евро, находящимся за пределами регулярного бюджета, который, как ожидается, иссякнет к 2027 году. Линднер настаивает на том, чтобы правительство больше не брало внебюджетных займов на специальные проекты, в том числе и на увеличение военных расходов.
Только в прошлую пятницу коалиция согласилась уменьшить целевой показатель дефицита бюджета на 2025 год с 17 миллиардов евро до 12 миллиардов евро, после того, как первоначальные предложения провалились.
Как сообщила германская газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в рамках этого соглашения Линднер предложил заморозить новую военную помощь Украине, пока не будут полностью профинансированы бюджетные потребности.
В прошлом месяце правительство решило сократить финансирование Украины на 2025 год с 7,5 млрд евро до 4 млрд евро, аргументируя это тем, что дефицит будет покрыт ожидаемыми доходами от замороженных российских активов в Европе согласно плану, согласованному странами "Большой семерки" на июньском саммите в Италии.
G7 согласилась предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, используя в качестве залога замороженные российские активы. Вместе со средствами, предоставленными отдельными странами, сказал господин Шольц, это будет больше, чем то, что было доступно Украине с точки зрения поддержки на сегодня.
С момента полномасштабного вторжения в 2022 году Германия является крупнейшим в Европе сторонником борьбы Украины против российской агрессии. За это время Берлин предоставил более 14 миллиардов евро поддержки - преимущественно военной.
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Проблема в тому, що ті кацапи, які в більшості
своїй прибігли
не хочуть працювати, а хочуть сидіти
на соціальних грошах
або обманювати Німеччину мініджобами,
нелегальними підзаробітками без податків
Працює лише більше 15% біженців і сплачує чесно податки
Мабуть,це лише українці, якщо прослідкувати статистично.
Звичайно, це негативний імідж
Бо німці ще не навчились нас від кацапів з України
відрізняти.
Основна тема була про захист/вигнати ворога зі своєї землі.
А це вже важче донести про необхідність помочі.
Буферні зони, тактична необхідність, рейдові операції - ці слова не лягають на очі/голови цивілізованого світу. Це для внутрішнього споживання.
А ще прапорами обмотую їх. Та кажу всім з якого вони лайна можуть бути створені.
А взагалі, ******** всіх робити ворогами, ну Ви в курсі колега.
«Дивно», чому ці біженці, не поїхали до МЕНТАЛЬНО близьких їм за віросповіданням, Катару, Оману, Об'єднаних арабських єміратів…
Австралійці, усе вирішили просто, невлаштовують «біженців» закони країни перебування, хочете халіфату і соцГрошей, марш додому з усими родичами, що привезли!
Хочь десь ми випереджаєм Німеччину зі своїми 91%...