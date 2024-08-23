Уряд Німеччини зазнає дедалі більшого тиску всередині країни з вимогою зменшити підтримку України, - NYT

Через тиск всередині країни уряд Німеччини наполегливіше просувати переговори, щоб спробувати припинити війну з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Проте канцлер Олаф Шольц наголошує, що Німеччина не буде зменшувати допомогу Україні, Виступаючи у Молдові 22 серпня, він заявив, що "Німеччина не припинить підтримку України" "доти, доки це буде необхідно", і залишиться, за його словами, "найбільшим прихильником України в Європі".

Однак у самій Німеччині уряд Шольца втрачає популярність, і у вересні відбудуться вирішальні вибори, на яких, як очікується, успіх матимуть як ліві, так і праві партії, що закликають припинити військову допомогу Києву.

Основним тягарем для уряду, який може загальмувати у прийнятті важливих фінансових рішень, є конституційна вимога утримувати новий бюджетний борг на рівні не більше 0,35% ВВП. Але уряд також стикається з можливим ускладненням, якщо генеральний прокурор звинуватить когось з українських посадовців у відповідальності за підрив трьох із чотирьох газопроводів "Північний потік" між Росією та Німеччиною у 2022 році.

Німецька критика "недостатньої допомоги у розслідуванні" з боку польської влади була зустрінута різкими словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який запропонував "ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" вибачитися і замовкнути".

Але напруженість у відносинах між Німеччиною та Україною більш конкретно стосується бюджету на 2025 рік. Міністр фінансів Крістіан Лінднер хоче уникнути підвищення податків і скоротити бюджет, який за законом має бути близьким до збалансованого.

Це обмеження чинить тиск не лише на допомогу уряду Україні, але й на обіцянку Шольца, яку він дав одразу після початку війни два з половиною роки тому, що Німеччина кардинально збільшить свої військові витрати.

Відтоді збільшення військових витрат Німеччини покривається переважно спеціальним фондом в 100 мільярдів євро, що знаходиться поза межами регулярного бюджету, який, як очікується, вичерпається до 2027 року. Лінднер наполягає на тому, щоб уряд більше не брав позабюджетних позик на спеціальні проєкти, зокрема і на збільшення військових витрат.

Лише минулої п'ятниці коаліція погодилася зменшити цільовий показник дефіциту бюджету на 2025 рік з 17 мільярдів євро до 12 мільярдів євро, після того, як початкові пропозиції провалилися.

Як повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в рамках цієї угоди Лінднер запропонував заморозити нову військову допомогу Україні, доки не буде повністю профінансовано бюджетні потреби.

Минулого місяця уряд вирішив скоротити фінансування України на 2025 рік з 7,5 млрд євро до 4 млрд євро, аргументуючи це тим, що дефіцит буде покритий очікуваними доходами від заморожених російських активів в Європі згідно з планом, узгодженим країнами "Великої сімки" на червневому саміті в Італії.

G7 погодилася надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, використовуючи які застава заморожені російські активи. Разом з коштами, наданими окремими країнами, сказав пан Шольц, це буде більше, ніж те, що було доступно Україні з точки зору підтримки на сьогодні.

З моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Німеччина є найбільшим в Європі прихильником боротьби України проти російської агресії. За цей час Берлін надав понад 14 мільярдів євро підтримки – переважно військової.

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