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Уряд Німеччини зазнає дедалі більшого тиску всередині країни з вимогою зменшити підтримку України, - NYT

німеччина

Через тиск всередині країни уряд Німеччини наполегливіше просувати переговори, щоб спробувати припинити війну з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Проте канцлер Олаф Шольц наголошує, що Німеччина не буде зменшувати допомогу Україні, Виступаючи у Молдові 22 серпня, він заявив, що  "Німеччина не припинить підтримку України" "доти, доки це буде необхідно", і залишиться, за його словами, "найбільшим прихильником України в Європі".

Однак у самій Німеччині уряд Шольца втрачає популярність, і у вересні відбудуться вирішальні вибори, на яких, як очікується, успіх матимуть як ліві, так і праві партії, що закликають припинити військову допомогу Києву.

Основним тягарем для уряду, який може загальмувати у прийнятті важливих фінансових рішень, є конституційна вимога утримувати новий бюджетний борг на рівні не більше 0,35% ВВП. Але уряд також стикається з можливим ускладненням, якщо генеральний прокурор звинуватить когось з українських посадовців у відповідальності за підрив трьох із чотирьох газопроводів "Північний потік" між Росією та Німеччиною у 2022 році.

Німецька критика "недостатньої допомоги у розслідуванні" з боку польської влади була зустрінута різкими словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який запропонував "ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" вибачитися і замовкнути".

Але напруженість у відносинах між Німеччиною та Україною більш конкретно стосується бюджету на 2025 рік. Міністр фінансів Крістіан Лінднер хоче уникнути підвищення податків і скоротити бюджет, який за законом має бути близьким до збалансованого.

Це обмеження чинить тиск не лише на допомогу уряду Україні, але й на обіцянку Шольца, яку він дав одразу після початку війни два з половиною роки тому, що Німеччина кардинально збільшить свої військові витрати.

Відтоді збільшення військових витрат Німеччини покривається переважно  спеціальним фондом в 100 мільярдів євро, що знаходиться поза межами регулярного бюджету, який, як очікується, вичерпається до 2027 року. Лінднер наполягає на тому, щоб уряд більше не брав позабюджетних позик на спеціальні проєкти, зокрема і на збільшення військових витрат.

Лише минулої п'ятниці коаліція погодилася зменшити цільовий показник дефіциту бюджету на 2025 рік з 17 мільярдів євро до 12 мільярдів євро, після того, як початкові пропозиції провалилися.

Як повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в рамках цієї угоди Лінднер запропонував заморозити нову військову допомогу Україні, доки не буде повністю профінансовано бюджетні потреби.

Минулого місяця уряд вирішив скоротити фінансування України на 2025 рік з 7,5 млрд євро до 4 млрд євро, аргументуючи це тим, що дефіцит буде покритий очікуваними доходами від заморожених російських активів в Європі згідно з планом, узгодженим країнами "Великої сімки" на червневому саміті в Італії.

G7 погодилася надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, використовуючи які застава заморожені російські активи. Разом з коштами, наданими окремими країнами, сказав пан Шольц, це буде більше, ніж те, що було доступно Україні з точки зору підтримки на сьогодні.

З моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Німеччина є найбільшим в Європі прихильником боротьби України проти російської агресії. За цей час Берлін надав понад 14 мільярдів євро підтримки – переважно військової.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччини є достатньо ресурсів, щоб продовжувати фінансування України, - Bloomberg

Автор: 

Німеччина (7318) допомога (8288) Україна (5861)


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Топ коментарі
+18
Німеччина- єдина країна, яка стабільно допомагає біженцям
без ніяких викрутасів
Проблема в тому, що ті кацапи, які в більшості
своїй прибігли
не хочуть працювати, а хочуть сидіти
на соціальних грошах
або обманювати Німеччину мініджобами,
нелегальними підзаробітками без податків
Працює лише більше 15% біженців і сплачує чесно податки
Мабуть,це лише українці, якщо прослідкувати статистично.
Звичайно, це негативний імідж
Бо німці ще не навчились нас від кацапів з України
відрізняти.
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23.08.2024 08:36
+15
Газпромівське лоббі та завезені дикуни, які розмножуються як таргани.
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23.08.2024 08:39
+7
Хто ж той тиск створює?
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23.08.2024 08:37
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Німці вже видихаються від віини з рашкою?
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23.08.2024 08:35 Відповісти
нажаль один із ресурсів які тут люто хейтять багато разів наголошував - захід НЕ ХОЧЕ поразки параші
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23.08.2024 08:38 Відповісти
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес. У. Черчилль
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23.08.2024 10:25 Відповісти
Німеччина- єдина країна, яка стабільно допомагає біженцям
без ніяких викрутасів
Проблема в тому, що ті кацапи, які в більшості
своїй прибігли
не хочуть працювати, а хочуть сидіти
на соціальних грошах
або обманювати Німеччину мініджобами,
нелегальними підзаробітками без податків
Працює лише більше 15% біженців і сплачує чесно податки
Мабуть,це лише українці, якщо прослідкувати статистично.
Звичайно, це негативний імідж
Бо німці ще не навчились нас від кацапів з України
відрізняти.
показати весь коментар
23.08.2024 08:36 Відповісти
Українців у Німеччині також багато, близько мільйона. Крім того, багото з них, зовсім не бідні люди, а серед них, багато хто не працює на низькооплачуваних роботах у Німеччині, а наприклад віддалено керують бізнесом в Україні, та ще отримують допомогу від Німеччини. Ведуть досить розкішний стиль життя. Тому німці починають так "збуджуватись". Страждає імідж самої України.
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23.08.2024 09:01 Відповісти
Не знаю, я був у Німеччині і як на мене, на українських біженців їй абсолютно насрати.
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23.08.2024 09:56 Відповісти
Хто ж той тиск створює?
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23.08.2024 08:37 Відповісти
Газпромівське лоббі та завезені дикуни, які розмножуються як таргани.
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23.08.2024 08:39 Відповісти
німеччина вже не та 😁
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23.08.2024 08:37 Відповісти
Як платникам податків можна сказати що ваші кошти допомагають захоплювати/продовжувати війну.
Основна тема була про захист/вигнати ворога зі своєї землі.
А це вже важче донести про необхідність помочі.
Буферні зони, тактична необхідність, рейдові операції - ці слова не лягають на очі/голови цивілізованого світу. Це для внутрішнього споживання.
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23.08.2024 08:40 Відповісти
Ти своїми кацапськими рогами люстри задіваєш коли ходиш?
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23.08.2024 10:40 Відповісти
Буває.
А ще прапорами обмотую їх. Та кажу всім з якого вони лайна можуть бути створені.

А взагалі, ******** всіх робити ворогами, ну Ви в курсі колега.
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23.08.2024 11:38 Відповісти
Німеччина Класна Держава !!! Єдине те шо кацапи тихим сапом опустили вже культуру німецку , і всі державні чиновничі , робочі місця, при русні ,а це 100% економічний занепад ...просто кацапський менталітет близький по суті для німців ...це їх васали
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23.08.2024 08:53 Відповісти
Ми можемо зробити компенсацію Німеччині. Видамо їй ділянку фронту під Покровськом, нехай заходять її солдати з технікою і прокладають маршрут до покладів зі сланцевим газом, аж до самого кордону з росією. Дамо потім в аренду, по в 2 рази нижчим цінам ці ділянки на 50 років. Там газу стільки, що закачаються. Так що вперед німці, за компенсацію.
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23.08.2024 08:54 Відповісти
Меркель та шредер з прутіним, навезли до Німеччини нероб, фізично вишколених та підготовлених у таборах «біженців» хамасу Ірану Афганістану Курдистану Сірії Лівії йемену єфіопії ….
«Дивно», чому ці біженці, не поїхали до МЕНТАЛЬНО близьких їм за віросповіданням, Катару, Оману, Об'єднаних арабських єміратів…
Австралійці, усе вирішили просто, невлаштовують «біженців» закони країни перебування, хочете халіфату і соцГрошей, марш додому з усими родичами, що привезли!
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23.08.2024 08:56 Відповісти
Ничего не получится. Мы уже - на ты с Международным Судом. В случае чего, убытки нам за 2МВ оплатите . Даже не пытайтесь пропетлять.
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23.08.2024 09:08 Відповісти
А мож перед немцами и поизвиняюсь, бо получается, шо наш лучезарный гундосик спецом пытается обескровить нашу Армию. Под Курском, окромя "Пэтриот", "Челенжеров" , мы несем несоизмеримые потери в живой силе... Местами уже начали отход.
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23.08.2024 09:23 Відповісти
Як ти допомогаєш вбивати русню?
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23.08.2024 09:42 Відповісти
Звiсно як, пiдтримкою ЗСУ, а не рiзних там гундосикiв-ухилянтiв.
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23.08.2024 09:46 Відповісти
Хто конкретно тисне? Прізвища, ім'я, по батькові? Там руськім духом не пахне? Ана рахунок газопроводів, то вони з самого початку були криваві та ідіотські, краше б раділи, що вони їх позбулися
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23.08.2024 09:20 Відповісти
Непоганий такий борг у 0.35% ВВП.
Хочь десь ми випереджаєм Німеччину зі своїми 91%...
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23.08.2024 09:23 Відповісти
0,35% от ВВП не должны брать в год. Но они всегда его превышают, в 2024-м госдолг вырастет на 3,3%. Госдолг Германии 2,46 триллион евро, 67% ВВП.
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23.08.2024 09:56 Відповісти
Цікаво , як і хто міг би натиснути на зелених щоб вони припинили красти і повернули Україну в конституційне русло?
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23.08.2024 09:28 Відповісти
Пане, ви не пальцем робленi? Як ото в калюжу зробили. Та поголосуйте на наступних виборах вже по-людськi.
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23.08.2024 09:48 Відповісти
з зєльоной шоблой не буде ніяких "наступних виборів", нашо ти намагаєся забовтати тему?
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23.08.2024 10:43 Відповісти
Не та тепер Німеччина, Ельба річка не та...
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23.08.2024 09:50 Відповісти
Ну а як ,біженську крисятину,відрізнити від кацапів? говорять як кацапи,ведуть себе як кацапи,дружба з кацапами,відвідують т.з. русскіє магазіни,святкують Дєнь пабєди і 23 февраля і розказують всім,що це Україна напала на Путіна,а подстрєкала єйо Амєріка.....
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23.08.2024 10:02 Відповісти
НЙТ відомі брехуни. Це зветься-перекласти з хворої голови на здорову. Який тиск у США -німцям далеко! 50% трампісти і тиснуть,тиснуть...
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23.08.2024 10:19 Відповісти
"Вчора на терориста стали наполегливо тиснути, щоб він став порядною людиною. Але він сьогодні ще поранив кілька людей і вбив десятка два .... свідків терору". кацапія - країна терорист. І цим все сказано. Які домовленності з терористами ? Про що там у Німеччині думають ? гітлер припинив війну, коли його загнали як щура у бункер ? Припинять німці допомагати, і кремлівські старці почнуть лякати їх "мажем павторіть! "Одразу. Без перерви. Без накопичення сил. Т-34 познімають з пам'ятників аби в похід на Берлін.
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23.08.2024 10:43 Відповісти
 
 