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Україна представить США список цілей у РФ, які можна уразити американською далекобійною зброєю, - Politico

Україна дасть США список цілей у росії, які можна уразити американською далекобійною зброєю

Українські офіційні особи готуються представити адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території Росії, які можуть атакувати ЗСУ, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування американської далекобійної зброї.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї на території Росії. Раніше список деяких потенційних цілей був наданий США, але цей буде конкретнішим.

За словами трьох співрозмовників видання, міністр оборони України Рустем Умєров та керівник ОПУ Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації Байдена під час своїх переговорів.

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Видання нагадує, що США вже кілька місяців стверджують, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включно з авіацією, від кордону і зробила їх недосяжними. Але в Україні із цим не згодні.

Як пояснює Politico, Київ сподівається, що цей список допоможе переконати президента Джо Байдена змінити свою думку.

Поки що невідомо, коли саме Умєров та Єрмак прибудуть до Вашингтону і які зустрічі вони там планують.

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Автор: 

зброя (7439) росія (64969) США (22590)


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Топ коментарі
+5
"Єто какой-то... ПОЗОР!"
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27.08.2024 10:46
+5
Умєров ще куда не йшло прибуде в Вашингтон а дЄрмак з якого боку . Основна задача дЄрмака стругати олівці і розносити різні папірці по кабінетах.
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27.08.2024 10:50
+4
Нє, це Андрій Барісич
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27.08.2024 10:51
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"Єто какой-то... ПОЗОР!"
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27.08.2024 10:46 Відповісти
Нє, це Андрій Барісич
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27.08.2024 10:51 Відповісти
Ніби США не мали списку цих цілей 🙄
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27.08.2024 10:49 Відповісти
Мабуть уточнення, щоб попередити кацапів.
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27.08.2024 10:59 Відповісти
Умєров ще куда не йшло прибуде в Вашингтон а дЄрмак з якого боку . Основна задача дЄрмака стругати олівці і розносити різні папірці по кабінетах.
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27.08.2024 10:50 Відповісти
Сам, одноособово, не може приїхати. А з штабом Трампа вкрай необхідно зустрітись, бо переживають в гниднику за майбутнє пердаків.
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27.08.2024 12:08 Відповісти
Таке погодження нагадує звернення (в радянській армії) до замполіта, щоб посадити солдата-втікача на губу ...
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27.08.2024 10:51 Відповісти
О, то морський бій буде? Чи ставки як тоталізаторі? Давай поставлю на ці і ці корлинати.. - ок, погоджено..
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27.08.2024 10:52 Відповісти
ДЛЯ того чтобы русня точно знала куда мы будем стрелять.
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27.08.2024 10:56 Відповісти
А єрмак туди якого **я ?!
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27.08.2024 11:06 Відповісти
США не дозволять, і так зрозуміло, українці будуть терпілами ще довго
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27.08.2024 11:19 Відповісти
Ви свій вибір терпіл зробили у 2019 році. І продовжуєте пробачати цим зеленим ********* зраду, мародерство, придушення демократії, засад Конституції, брехню...
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27.08.2024 12:14 Відповісти
Шо, діарея в тебе з 2019-го і ніяк не закінчиться?
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27.08.2024 15:08 Відповісти
панятна. дєрьмак вже передав ці конкрєтніші протоколи офісних мудрєцов своїм кураторам.
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27.08.2024 11:21 Відповісти
Це ******* якийсь! Штати заважають Украіні воювати!
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27.08.2024 11:22 Відповісти
Маразм крепчает . Более идиотской ситуации ни в одну войну не было и не будет .
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27.08.2024 11:43 Відповісти
У двух примірниках, один для пуйла
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27.08.2024 12:07 Відповісти
Саліван не обісциться?
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27.08.2024 12:52 Відповісти
хто таке оголошує?тільки телепні
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27.08.2024 19:25 Відповісти
 
 