Кубинские наемники присоединяются к российской армии через неофициальные каналы. При этом правительство Кубы пытается прекратить вербовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова собеседника.

Отмечается, что общее количество кубинцев, участвующих в боевых действиях, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные трудно установить.

По данным источника агентства, щедрые выплаты, предложенные российскими военными, заманивают обедневших кубинцев присоединиться к войне, поскольку карибская страна борется с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который вызвал массовую миграцию и уличные протесты.

Некоторых кубинцев также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как российский диктатор Владимир Путин подписал в январе указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

В то же время Министерство обороны России, представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запрос агентства о комментариях.

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