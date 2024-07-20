Россия продолжает вербовать граждан Кубы, обещает щедрые выплаты и гражданство РФ, - Bloomberg
Кубинские наемники присоединяются к российской армии через неофициальные каналы. При этом правительство Кубы пытается прекратить вербовку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова собеседника.
Отмечается, что общее количество кубинцев, участвующих в боевых действиях, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные трудно установить.
По данным источника агентства, щедрые выплаты, предложенные российскими военными, заманивают обедневших кубинцев присоединиться к войне, поскольку карибская страна борется с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который вызвал массовую миграцию и уличные протесты.
Некоторых кубинцев также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как российский диктатор Владимир Путин подписал в январе указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.
В то же время Министерство обороны России, представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запрос агентства о комментариях.
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Щось мало як для здичавілого квазісовка.
Доводиться кубінців, та ще й за банани.
Китайські добровольці колись дуже допомогли КНДР.
Як той дід, після 70 про оргазм, але, той оргазм, мав дивний колір і смердів…
Так і у рашистів!!
то же самое про космодесант сирийский)
Ось дурні і повелися. Кажуть, в них і досі іздять тільки на тих автівках, що залишилися від тих багатіїв 60-х років...
Танець "Сіртакі" був придуманий на зйомках фільму "Грек Зорба" у 1964 році. Актор Ентоні Куїнн пошкодив ногу і разом з хореографом Гіоргосом Провіасом вони поставили танець зі ковзним кроком.
Весь світ вирішив, що це - головний грецький народний танець, на зразок лезгінки у кавказців. Греки не стали сперечатися, до того ж сам фільм "Грек Зорба" їм сподобався, а "Танець Зорби" блискавично став найпопулярнішим. Незабаром на законодавчому рівні він був визнаний національним грецьким танцем. У всьому світі "Танець Зорби" став відомим як танець "Сіртакі" і став одним із головних символів Греції.
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****.
Хоча в Анголі кубинці показали себе бадьорими воїнами.