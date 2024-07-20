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Новости
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Россия продолжает вербовать граждан Кубы, обещает щедрые выплаты и гражданство РФ, - Bloomberg

Найманці-кубинці в армії РФ

Кубинские наемники присоединяются к российской армии через неофициальные каналы. При этом правительство Кубы пытается прекратить вербовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова собеседника.

Отмечается, что общее количество кубинцев, участвующих в боевых действиях, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные трудно установить.

По данным источника агентства, щедрые выплаты, предложенные российскими военными, заманивают обедневших кубинцев присоединиться к войне, поскольку карибская страна борется с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который вызвал массовую миграцию и уличные протесты.

Некоторых кубинцев также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как российский диктатор Владимир Путин подписал в январе указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

В то же время Министерство обороны России, представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запрос агентства о комментариях.

Также читайте: Моди планирует обсудить с Путиным возвращение граждан Индии, обманом привлеченных к службе в армии РФ, - МИД страны

Автор: 

армия РФ (19899) Куба (118) Bloomberg (222) вербовка (269) наемники рф (2094)


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Топ комментарии
+12
Не розумію, що за канхветка - ото громадянство РФ? Країна морозів та злиднів. Ні грошів, ні житла, ні поваги (дома ти сеньор, а у рашці - чорно*опий). Як на мене, сумнівний обмін на життя...
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20.07.2024 12:58 Ответить
+8
Давньо Грецька культура...не знав...і мабуть що не лише це...а воно все пов'язано...

Танець "Сіртакі" був придуманий на зйомках фільму "Грек Зорба" у 1964 році. Актор Ентоні Куїнн пошкодив ногу і разом з хореографом Гіоргосом Провіасом вони поставили танець зі ковзним кроком.
Весь світ вирішив, що це - головний грецький народний танець, на зразок лезгінки у кавказців. Греки не стали сперечатися, до того ж сам фільм "Грек Зорба" їм сподобався, а "Танець Зорби" блискавично став найпопулярнішим. Незабаром на законодавчому рівні він був визнаний національним грецьким танцем. У всьому світі "Танець Зорби" став відомим як танець "Сіртакі" і став одним із головних символів Греції.
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20.07.2024 13:01 Ответить
+8
Невже комусь потрібно громадянство рф? Це що - щось цінне? Цілком мусорне громадянство.
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20.07.2024 13:31 Ответить
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загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень
Щось мало як для здичавілого квазісовка.
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20.07.2024 12:45 Ответить
Чому білорускі братья не допомагають старшим русскім братьям?
Доводиться кубінців, та ще й за банани.
Китайські добровольці колись дуже допомогли КНДР.
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20.07.2024 14:25 Ответить
Тобто допомагати не збираєтесь. Які ж ви після цього "друзі" росії? Пригадає ж з часом, як стояли осторонь, поки матушкє доводилось витрачатись на банани.
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20.07.2024 14:31 Ответить
Рашистам, головне, щоб голосно про це ТЕРЕВЕНИЛИ, оті самі, ЗМІ …
Як той дід, після 70 про оргазм, але, той оргазм, мав дивний колір і смердів…
Так і у рашистів!!
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20.07.2024 12:52 Ответить
так ось який острів "свободи" та щастя ! у комплекті до паспорту ********* чорний мішок не передбачен? Бажаю совковій бидлоті життя як на Кубі
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20.07.2024 12:53 Ответить
щось не чути про 5 бригад північнокорейців, які вже воюють..
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20.07.2024 12:54 Ответить
они как те ежики их никто не видел но упорно утверждают что они есть)
то же самое про космодесант сирийский)
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20.07.2024 13:21 Ответить
Збіднілі кубинці - коли це вони вспіли розбагатіти?
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20.07.2024 12:57 Ответить
Ну, кажуть, до Кастро, коли Куба була таким собі островом-готелем для відпочинку багатіїв із США, кубінці жили в цілому непогано. Але їх переповняла заздрість до тих багатіїв, на яких вони працювали, та до того казкового життя, що їм розповідали казкарі з-за океану - яка чудова країна срср, як там усі багато живуть та працюють лише на себе, а багатіїв виженули чи втопили у багнюці...

Ось дурні і повелися. Кажуть, в них і досі іздять тільки на тих автівках, що залишилися від тих багатіїв 60-х років...
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20.07.2024 14:35 Ответить
Як українці у 19 після показів " слуги народу"?
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20.07.2024 15:54 Ответить
Ну фактично так при Батісті вони жили набагато краще чим при комуністах. Мали високий ВВП на душу населення країна розвивалась
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21.07.2024 08:29 Ответить
Не розумію, що за канхветка - ото громадянство РФ? Країна морозів та злиднів. Ні грошів, ні житла, ні поваги (дома ти сеньор, а у рашці - чорно*опий). Як на мене, сумнівний обмін на життя...
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20.07.2024 12:58 Ответить
Давньо Грецька культура...не знав...і мабуть що не лише це...а воно все пов'язано...

Танець "Сіртакі" був придуманий на зйомках фільму "Грек Зорба" у 1964 році. Актор Ентоні Куїнн пошкодив ногу і разом з хореографом Гіоргосом Провіасом вони поставили танець зі ковзним кроком.
Весь світ вирішив, що це - головний грецький народний танець, на зразок лезгінки у кавказців. Греки не стали сперечатися, до того ж сам фільм "Грек Зорба" їм сподобався, а "Танець Зорби" блискавично став найпопулярнішим. Незабаром на законодавчому рівні він був визнаний національним грецьким танцем. У всьому світі "Танець Зорби" став відомим як танець "Сіртакі" і став одним із головних символів Греції.
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20.07.2024 13:01 Ответить
Невже комусь потрібно громадянство рф? Це що - щось цінне? Цілком мусорне громадянство.
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20.07.2024 13:31 Ответить
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20.07.2024 14:39 Ответить
Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****.
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20.07.2024 14:15 Ответить
Лаври Че Гевари не дають спокою.
Хоча в Анголі кубинці показали себе бадьорими воїнами.
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20.07.2024 14:19 Ответить
Ага постійно отримували по зубам від армії ПАР
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21.07.2024 08:30 Ответить
Испаноязычные шахтеры и бандиты-чегеварушки
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20.07.2024 14:29 Ответить
щедрі виплати?

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20.07.2024 14:36 Ответить
Всех нищебродов по миру собирают на утилизацию...
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20.07.2024 14:41 Ответить
Не просто так,ваньки закінчуються видно
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20.07.2024 17:53 Ответить
 
 