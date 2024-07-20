Росія продовжує вербувати громадян Куби, обіцяє щедрі виплати та громадянство РФ, - Bloomberg
Кубинські найманці приєднуються до російської армії через неофіційні канали. При цьому уряд Куби намагається припинити вербування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на слова співрозмовника.
Зазначається, що загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити.
За даними джерела агентства, щедрі виплати, запропоновані російськими військовими, заманюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести.
Деяких кубинців також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.
Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.
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Щось мало як для здичавілого квазісовка.
Доводиться кубінців, та ще й за банани.
Китайські добровольці колись дуже допомогли КНДР.
Як той дід, після 70 про оргазм, але, той оргазм, мав дивний колір і смердів…
Так і у рашистів!!
то же самое про космодесант сирийский)
Ось дурні і повелися. Кажуть, в них і досі іздять тільки на тих автівках, що залишилися від тих багатіїв 60-х років...
Танець "Сіртакі" був придуманий на зйомках фільму "Грек Зорба" у 1964 році. Актор Ентоні Куїнн пошкодив ногу і разом з хореографом Гіоргосом Провіасом вони поставили танець зі ковзним кроком.
Весь світ вирішив, що це - головний грецький народний танець, на зразок лезгінки у кавказців. Греки не стали сперечатися, до того ж сам фільм "Грек Зорба" їм сподобався, а "Танець Зорби" блискавично став найпопулярнішим. Незабаром на законодавчому рівні він був визнаний національним грецьким танцем. У всьому світі "Танець Зорби" став відомим як танець "Сіртакі" і став одним із головних символів Греції.
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****.
Хоча в Анголі кубинці показали себе бадьорими воїнами.