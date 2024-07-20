УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10743 відвідувача онлайн
Новини
3 039 27

Росія продовжує вербувати громадян Куби, обіцяє щедрі виплати та громадянство РФ, - Bloomberg

Найманці-кубинці в армії РФ

Кубинські найманці приєднуються до російської армії через неофіційні канали. При цьому уряд Куби намагається припинити вербування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на слова співрозмовника.

Зазначається, що загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити.

За даними джерела агентства, щедрі виплати, запропоновані російськими військовими, заманюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести.

Деяких кубинців також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моді планує обговорити з Путіним повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ, - МЗС країни

Автор: 

армія рф (17143) Куба (76) Bloomberg (235) вербування (241) найманці рф (2043)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Не розумію, що за канхветка - ото громадянство РФ? Країна морозів та злиднів. Ні грошів, ні житла, ні поваги (дома ти сеньор, а у рашці - чорно*опий). Як на мене, сумнівний обмін на життя...
показати весь коментар
20.07.2024 12:58
+8
Давньо Грецька культура...не знав...і мабуть що не лише це...а воно все пов'язано...

Танець "Сіртакі" був придуманий на зйомках фільму "Грек Зорба" у 1964 році. Актор Ентоні Куїнн пошкодив ногу і разом з хореографом Гіоргосом Провіасом вони поставили танець зі ковзним кроком.
Весь світ вирішив, що це - головний грецький народний танець, на зразок лезгінки у кавказців. Греки не стали сперечатися, до того ж сам фільм "Грек Зорба" їм сподобався, а "Танець Зорби" блискавично став найпопулярнішим. Незабаром на законодавчому рівні він був визнаний національним грецьким танцем. У всьому світі "Танець Зорби" став відомим як танець "Сіртакі" і став одним із головних символів Греції.
показати весь коментар
20.07.2024 13:01
+8
Невже комусь потрібно громадянство рф? Це що - щось цінне? Цілком мусорне громадянство.
показати весь коментар
20.07.2024 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень
Щось мало як для здичавілого квазісовка.
показати весь коментар
20.07.2024 12:45 Відповісти
Чому білорускі братья не допомагають старшим русскім братьям?
Доводиться кубінців, та ще й за банани.
Китайські добровольці колись дуже допомогли КНДР.
показати весь коментар
20.07.2024 14:25 Відповісти
Тобто допомагати не збираєтесь. Які ж ви після цього "друзі" росії? Пригадає ж з часом, як стояли осторонь, поки матушкє доводилось витрачатись на банани.
показати весь коментар
20.07.2024 14:31 Відповісти
Рашистам, головне, щоб голосно про це ТЕРЕВЕНИЛИ, оті самі, ЗМІ …
Як той дід, після 70 про оргазм, але, той оргазм, мав дивний колір і смердів…
Так і у рашистів!!
показати весь коментар
20.07.2024 12:52 Відповісти
так ось який острів "свободи" та щастя ! у комплекті до паспорту ********* чорний мішок не передбачен? Бажаю совковій бидлоті життя як на Кубі
показати весь коментар
20.07.2024 12:53 Відповісти
щось не чути про 5 бригад північнокорейців, які вже воюють..
показати весь коментар
20.07.2024 12:54 Відповісти
они как те ежики их никто не видел но упорно утверждают что они есть)
то же самое про космодесант сирийский)
показати весь коментар
20.07.2024 13:21 Відповісти
Збіднілі кубинці - коли це вони вспіли розбагатіти?
показати весь коментар
20.07.2024 12:57 Відповісти
Ну, кажуть, до Кастро, коли Куба була таким собі островом-готелем для відпочинку багатіїв із США, кубінці жили в цілому непогано. Але їх переповняла заздрість до тих багатіїв, на яких вони працювали, та до того казкового життя, що їм розповідали казкарі з-за океану - яка чудова країна срср, як там усі багато живуть та працюють лише на себе, а багатіїв виженули чи втопили у багнюці...

Ось дурні і повелися. Кажуть, в них і досі іздять тільки на тих автівках, що залишилися від тих багатіїв 60-х років...
показати весь коментар
20.07.2024 14:35 Відповісти
Як українці у 19 після показів " слуги народу"?
показати весь коментар
20.07.2024 15:54 Відповісти
Ну фактично так при Батісті вони жили набагато краще чим при комуністах. Мали високий ВВП на душу населення країна розвивалась
показати весь коментар
21.07.2024 08:29 Відповісти
Не розумію, що за канхветка - ото громадянство РФ? Країна морозів та злиднів. Ні грошів, ні житла, ні поваги (дома ти сеньор, а у рашці - чорно*опий). Як на мене, сумнівний обмін на життя...
показати весь коментар
20.07.2024 12:58 Відповісти
Давньо Грецька культура...не знав...і мабуть що не лише це...а воно все пов'язано...

Танець "Сіртакі" був придуманий на зйомках фільму "Грек Зорба" у 1964 році. Актор Ентоні Куїнн пошкодив ногу і разом з хореографом Гіоргосом Провіасом вони поставили танець зі ковзним кроком.
Весь світ вирішив, що це - головний грецький народний танець, на зразок лезгінки у кавказців. Греки не стали сперечатися, до того ж сам фільм "Грек Зорба" їм сподобався, а "Танець Зорби" блискавично став найпопулярнішим. Незабаром на законодавчому рівні він був визнаний національним грецьким танцем. У всьому світі "Танець Зорби" став відомим як танець "Сіртакі" і став одним із головних символів Греції.
показати весь коментар
20.07.2024 13:01 Відповісти
Невже комусь потрібно громадянство рф? Це що - щось цінне? Цілком мусорне громадянство.
показати весь коментар
20.07.2024 13:31 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2024 14:39 Відповісти
Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****.
показати весь коментар
20.07.2024 14:15 Відповісти
Лаври Че Гевари не дають спокою.
Хоча в Анголі кубинці показали себе бадьорими воїнами.
показати весь коментар
20.07.2024 14:19 Відповісти
Ага постійно отримували по зубам від армії ПАР
показати весь коментар
21.07.2024 08:30 Відповісти
Испаноязычные шахтеры и бандиты-чегеварушки
показати весь коментар
20.07.2024 14:29 Відповісти
щедрі виплати?

показати весь коментар
20.07.2024 14:36 Відповісти
Всех нищебродов по миру собирают на утилизацию...
показати весь коментар
20.07.2024 14:41 Відповісти
Не просто так,ваньки закінчуються видно
показати весь коментар
20.07.2024 17:53 Відповісти
 
 