Росія продовжує вербувати громадян Куби, обіцяє щедрі виплати та громадянство РФ, - Bloomberg

Кубинські найманці приєднуються до російської армії через неофіційні канали. При цьому уряд Куби намагається припинити вербування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на слова співрозмовника.

Зазначається, що загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити.

За даними джерела агентства, щедрі виплати, запропоновані російськими військовими, заманюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести.

Деяких кубинців також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.

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