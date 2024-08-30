Російських найманців виводять із Буркіна-Фасо для перекидання в Курську область, - Le Monde
Російські найманці з бригади "Ведмеді", пов'язана з Міноборони РФ, виходить з Буркіна-Фасо в Африці. Їх повертають, щоб відбити наступ ЗСУ у Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
За даними видання, ця група чисельністю близько ста осіб, яка прибула до столиці африканської держави Уагадугу в травні, забезпечувала охорону низки ключових фігур, зокрема, ймовірно, глави хунти, капітана Ібрагіма Траоре. Він прийшов до влади в результаті державного перевороту у вересні 2022 року.
Зазначається, що офіційною причиною від'їзду російських найманців із Африки, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в Курській області.
За оцінками Le Monde, у Буркіна-Фасо дислоковано близько 300 російських найманців.
Видання зв’язалося з командиром бригади "ведмедів" Віктором Єрмолаєвим через Telegram 22 серпня після того, як Україна почала вторгнення в Курську область.
Єрмолаєв також сказав Le Monde, що підрозділ "не має зв'язку з Міноборони Росії".
Однак, є свідчення, що з нею контактували деякі керівники російського оборонного відомства. Так, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.
Довідка
Бригада "Ведмеді" була сформована в березні 2023 року і входить до складу російського військового угруповання "Редут", яке є приватною військовою компанією.
Хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо налагодили тісні оборонні та дипломатичні зв'язки з Росією. Після переворотів у цих країнах було створено Альянс держав Сахеля.
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Це новина вдвічі дивна - бо "вагнерів" дуже швидко можна взяти у більбофюрера.
Фейк.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39813 За что боролись, на то и…
«Вставай страна бАлшой-бАлшой,
Вставай на смертный драка!
Бери ружье сАвсем кривой,
Стреляй фашиста ср*ка!»
Как уже хорошо известно, на защиту и оборону Курской волости брошены, в том числе, и совсем экзотически силы и средства. Например срочники, которые вообще не понимают, как они могли оказаться в такой ситуации, если сам царь клятвенное обещал, что они ни в коем случае не окажутся на войне. Сразу за ними, а вернее, за их спинами, выступает сводный отряд эстрадно-циркового училища, имени Лампы Аладдина, а только что стало известно о том, что к ним планирует присоединиться и более другое воинство. По крайней мере, их пресса говорит о том, что прямо сейчас прилагаются усилия для формирования новых отрядов:
«Власти Курской области создадут добровольческий отряд для «поддержания правопорядка» на территориях, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов».
И чтобы ни у кого не вызывало сомнения, что этот фольксштурм может оказаться ещё более способным, чем кадыровские рыцари TikTok-а, им решено присвоить грозное название, по имени кровожадного хищника. Собственно говоря, гауляйтер по этому поводу сказал следующее:
«Обсудили создание добровольческого отряда "Барс - Курск". Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области. Основная функция отряда - обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области».
Здесь не зря такое количество цитат, в них на себя обращает внимание заявленная цель этих отрядов, а именно - поддержание правопорядка. Трудно сказать, как такие деятели будут поддерживать правопорядок, если на них выскочит бронетранспортер, БМП или танк. Возможно, они противопоставят бронетехнике отборной мат, или же используют пустую стеклотару из-под настойки боярышника, но скорее всего, речь идёт не о том, чтобы противостоять ВСУ, а даже наоборот.
Дело в том, что в прифронтовых населённых пунктах со стороны противника в последние дни стоит просто образцовое мародёрство. Грабежами занимаются все, начиная от кадыровцев и собственных военных до местных жителей, которые решили воспользоваться моментом и серьёзно поправить свое материальное положение. Подобной информации уже настолько много, что на неё приходится реагировать. Причём, если описания подобных инцидентов можно списать на слухи, то видео из камер наблюдения уже никуда не денешь, на них прекрасно видно, кто занимается мародёрством. Ну и плюс к тому, их паблики сейчас завалены вот такими комментариями:
Здесь нет ничего нового, поскольку население россии всегда любило мародерствовать, и неважно где и когда. Лишь бы для этого созрели соответствующие условия, а именно - власть ослабла, а в лучшем случае - сбежала, что и произошло в указанных населённых пунктах. Именно поэтому там и нужно присутствие такого ополчения, для пресечения мародёрства. Но практика показывает, что именно такое ополчение будет грабить с двойным усердием, поскольку над ними не будет никакого контроля. Ну что же, местным жителям останется только молиться на ВСУ, чтобы те прекратили эту вакханалию. С другой стороны, тут можно сказать лишь одно: за что боролись, на то и напоролись.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39813
Віримо?
Еквівалентна 100 танкам.
Давайте, хоч здохнете в рідних ******.
Народам Африки мы облегчает путь.
(Лозунг времен Совка".
Тільки наші ССО та Туареги їм звизди дають, інші дротять на слово "ескалація"