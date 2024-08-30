Російських найманців виводять із Буркіна-Фасо для перекидання в Курську область, - Le Monde

Російські найманці з бригади "Ведмеді", пов'язана з Міноборони РФ, виходить з Буркіна-Фасо в Африці. Їх повертають, щоб відбити наступ ЗСУ у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

За даними видання, ця група чисельністю близько ста осіб, яка прибула до столиці африканської держави Уагадугу в травні, забезпечувала охорону низки ключових фігур, зокрема, ймовірно, глави хунти, капітана Ібрагіма Траоре. Він прийшов до влади в результаті державного перевороту у вересні 2022 року.

Зазначається, що офіційною причиною від'їзду російських найманців із Африки, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в Курській області.

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За оцінками Le Monde, у Буркіна-Фасо дислоковано близько 300 російських найманців.

Видання зв’язалося з командиром бригади "ведмедів" Віктором Єрмолаєвим через Telegram 22 серпня після того, як Україна почала вторгнення в Курську область.

Єрмолаєв також сказав Le Monde, що підрозділ "не має зв'язку з Міноборони Росії".

Однак, є свідчення, що з нею контактували деякі керівники російського оборонного відомства. Так, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.

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Довідка

Бригада "Ведмеді" була сформована в березні 2023 року і входить до складу російського військового угруповання "Редут", яке є приватною військовою компанією.

Хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо налагодили тісні оборонні та дипломатичні зв'язки з Росією. Після переворотів у цих країнах було створено Альянс держав Сахеля.

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