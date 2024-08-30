У РФ створюють добровольчий батальйон, щоб захищати Курську область, - британська розвідка
Влада Курської області Росії оголосила про створення добровольчого загону "Барс-Курськ" для "підтримання правопорядку" в регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Солдати створеного батальйону мають служити лише у Курській області за шестимісячним контрактом
За даними британської розвідки, підрозділи бойового армійського резерву в основному є легкими піхотними формуваннями, в яких відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка. У цей час по всій Росії налічується понад 30 таких загонів.
"Створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" майже напевно є відповіддю Росії на українське вторгнення в Курську область Росії, яке розпочалося 6 серпня 2024 року. Малоймовірно, що добровільний загін буде створено і зможе підтримати якусь російську військову активність у Курській області протягом наступного місяця. Хоча Росія, ймовірно, намагається нарощувати свої сили в Курську, наразі пріоритет віддається Покровському напрямку на сході України", – йдеться в повідомлені.
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памагітє, мєстні "Пьятьорочку" грабют !
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Як там їх барси, скунси, тигри, вівці чи шось на кшталт цого.
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А в якості табельного озброєння особовому складу тих підрозділів даватимуть... на пєрвойе - капусту с вадой, на втаройе - капусту бєз вади, а на трєтьйе - воду бєз капусти (іншими словами - персональну хімічну зброю ).
Смішно ?