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У РФ створюють добровольчий батальйон, щоб захищати Курську область, - британська розвідка

Загін Барс-Курськ у Курській області

Влада Курської області Росії оголосила про створення добровольчого загону "Барс-Курськ" для "підтримання правопорядку" в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Солдати створеного батальйону мають служити лише у Курській області за шестимісячним контрактом

За даними британської розвідки, підрозділи бойового армійського резерву в основному є легкими піхотними формуваннями, в яких відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка. У цей час по всій Росії налічується понад 30 таких загонів.

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"Створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" майже напевно є відповіддю Росії на українське вторгнення в Курську область Росії, яке розпочалося 6 серпня 2024 року. Малоймовірно, що добровільний загін буде створено і зможе підтримати якусь російську військову активність у Курській області протягом наступного місяця. Хоча Росія, ймовірно, намагається нарощувати свої сили в Курську, наразі пріоритет віддається Покровському напрямку на сході України", – йдеться в повідомлені.

Автор: 

армія рф (17277) Велика Британія (5565) зовнішня розвідка (465) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+10
Добровольчєскій батальйон "200".
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30.08.2024 13:31
+9
Ну створюйте, створюйте.
Як там їх барси, скунси, тигри, вівці чи шось на кшталт цого.
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30.08.2024 13:32
+8
Еге, там всі аж вистрибують іх сімейних трусів, щоб потрапити у той батальон жмуриків.
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30.08.2024 13:33
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Добровольчєскій батальйон "200".
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30.08.2024 13:31 Відповісти
Двухсоторосси
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30.08.2024 13:50 Відповісти
для "підтримання правопорядку"

памагітє, мєстні "Пьятьорочку" грабют !

.
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30.08.2024 14:16 Відповісти
Ну створюйте, створюйте.
Як там їх барси, скунси, тигри, вівці чи шось на кшталт цого.
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30.08.2024 13:32 Відповісти
Ага!
.
А в якості табельного озброєння особовому складу тих підрозділів даватимуть... на пєрвойе - капусту с вадой, на втаройе - капусту бєз вади, а на трєтьйе - воду бєз капусти (іншими словами - персональну хімічну зброю ).
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30.08.2024 23:08 Відповісти
Еге, там всі аж вистрибують іх сімейних трусів, щоб потрапити у той батальон жмуриків.
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30.08.2024 13:33 Відповісти
БАРС (боевой армейский резерв страны) проект Минобороны действующий с 2021-го года, осуществляющий рекрутинг во всех регионах. В Курской области набор проводится с 2023-го года.
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30.08.2024 13:40 Відповісти
Батальон "Гумус".
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30.08.2024 13:51 Відповісти
Ахмат сіла
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30.08.2024 13:53 Відповісти
чого смієтесь ? рашисти відбили Крєнєво..
Смішно ?
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30.08.2024 14:06 Відповісти
Бійці готові до бою!
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30.08.2024 14:17 Відповісти
Ага,видя какой в области стоит грандиозный шухер так все местные и ломанулись в военкомат как и в партизаны перед этим.
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30.08.2024 14:43 Відповісти
 
 