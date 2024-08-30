У РФ створюють добровольчий батальйон, щоб захищати Курську область, - британська розвідка

Влада Курської області Росії оголосила про створення добровольчого загону "Барс-Курськ" для "підтримання правопорядку" в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Солдати створеного батальйону мають служити лише у Курській області за шестимісячним контрактом

За даними британської розвідки, підрозділи бойового армійського резерву в основному є легкими піхотними формуваннями, в яких відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка. У цей час по всій Росії налічується понад 30 таких загонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських найманців виводять із Буркіна-Фасо для перекидання в Курську область, - Le Monde

"Створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" майже напевно є відповіддю Росії на українське вторгнення в Курську область Росії, яке розпочалося 6 серпня 2024 року. Малоймовірно, що добровільний загін буде створено і зможе підтримати якусь російську військову активність у Курській області протягом наступного місяця. Хоча Росія, ймовірно, намагається нарощувати свої сили в Курську, наразі пріоритет віддається Покровському напрямку на сході України", – йдеться в повідомлені.