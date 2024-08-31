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Десантники Галицкой бригады затрофеили семь российских танков в Курской области. ВИДЕО

Десантники 80-й бригады по состоянию на конец августа затрофеили семь российских танков в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады затрофеили в Курской области семь вражеских танков. Среди них есть новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и два танка Т-72. Отмечают, что военным вместе с воинами СБУ удалось захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев в Курской области.

Некоторые танки имеют небольшой пробег и практически только что сошли с конвейера, другие нуждаются в ремонте. Боец Галицкой бригады рассказал, что захваченная техника станет хорошим пополнением и усилят танковый кулак львовских десантников в будущих боях с россиянами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десантники 80-й бригады, воюющие в Курской обасти, просят помочь со сбором средств на автомобиль для подразделения

Автор: 

80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Курск (1097)


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Топ комментарии
+20
Це супер новина!У ворога мінус,а в нас плюс!!!!
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31.08.2024 14:00
+19
Лендлиз
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31.08.2024 13:24
+17
Хлопці наші Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.08.2024 13:24
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Лендлиз
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31.08.2024 13:24 Ответить
Це супер новина!У ворога мінус,а в нас плюс!!!!
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31.08.2024 14:00 Ответить
Внимательно читайте! Что и когда произошло! Нет новостей! Старые по кругу гоняют! А платная подтанцовка в ладоши плескає!
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31.08.2024 14:03 Ответить
Лапоть, новина станом на кінець серпня.
А хочеш позитивних свіжих новин, то не сиди з таким крутим ніком під диваном.
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31.08.2024 14:09 Ответить
Дурней и недоразвитых меньше хочется видеть в комментариях в Цензоре! Да видно, ушли с этой площадки адекватные!
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31.08.2024 14:12 Ответить
"Дурней и недоразвитых меньше хочется видеть в комментариях в Цензоре! " ну так не читай коментарі і буде тобі щастя !
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31.08.2024 21:21 Ответить
Хлопці наші Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.08.2024 13:24 Ответить
Цій новині 2 тижня.
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31.08.2024 13:27 Ответить
Не "цій новині два тижня", а "ця новина про результат подій, які відбувались протягом двох тижнів".
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31.08.2024 13:39 Ответить
Ні, цій новині саме 2 тижня.Цей ролик вже крутили на уп, фб та ще в багатьох виданнях.
Будеш вчити свою бабусю дітей робити.
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31.08.2024 13:48 Ответить
А ти, як натуральний ватний підор, щастаєш по українських ЗМІ, щоб потім дрібно хезати "тижнями".
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31.08.2024 14:08 Ответить
Лапоть, тиждень назад крутили ролик про один затрофеєний танк "Пірожок".
А новина про сім затрофеєних танків є сьогоднішня, і на УП ролик про це сьогодні о 9:39.
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31.08.2024 14:28 Ответить
де один там і 7 а може і 10
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31.08.2024 15:03 Ответить
Ти хотів онлайн трансляцію зразу у момент виявлення?
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31.08.2024 13:54 Ответить
😁😂👍🤝
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31.08.2024 18:17 Ответить
Рідненькі наши,повбивайте їх всіх,до останього..
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31.08.2024 13:32 Ответить
Хлопці просто красені! Слава ЗСУ!
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31.08.2024 13:42 Ответить
Йой, шо сі стало ?!
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31.08.2024 14:24 Ответить
Це чудово, але скільки своєї території ми втратили за цей час... Війна це не дебільне шоу від 95кварталайна...
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31.08.2024 14:36 Ответить
І шо? Знову зрада? Новинка про героїв.
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31.08.2024 15:46 Ответить
Ми і без походів на курщину втрачали території.
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31.08.2024 17:12 Ответить
Не так швидко і не так багато.
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31.08.2024 19:16 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.08.2024 15:58 Ответить
Пусть в ВСУ будет как можно больше боевых машин, в том числе и западного производства, с пробегом по россии 👌
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31.08.2024 18:11 Ответить
З танками зрозуміло. З втратами теж є певні здогадки. А от кінцева мета цієї військової операції на цей час вже стає незрозуміла. Знаючи зі слів Бутусова, що зсу майже ніколи не будують надійних і достатніх фортифікацій там де вони необхідні, якось неспокійно стає за особовий склад і техніку зсу на курщині.
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31.08.2024 19:26 Ответить
Березовець в Ютубі з посиланням на амер.джерела розказує,що там залишаться і чи розуміє сам ос.склад свій статус-питання?
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01.09.2024 17:41 Ответить
Наші воїни працюють краще наших партнерів. Немає стурбованості про ескалацію, про відповідальність перед кацапами застосовуючи їх на території московії.
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31.08.2024 21:00 Ответить
Два танкових взводи на дорозі не валяються ніде, окрім засрашки. Все до хати! Згодиться!
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01.09.2024 16:58 Ответить
Для поціновувачів курського рейду,газета Bild:
«У той час як українська армія могла взяти під свій контроль лише одне невелике російське містечко Суджа (6000 жителів), російська армія завоювала п'ять українських містечок із загальним населенням понад 53 000 жителів лише у серпні - включаючи Новогродівку, Красногорівку, Дружбу, Північне та Нью-Йорк», - йдеться у статті.
"Україна на Донбасі платить високу ціну за успіхи під Курськом. Тиск Росії на Покровськ та його евакуація ставить під сумнів стратегію українського керівництва", - заявив військовий експерт Ніко Ланґе. Він бачить прямий зв'язок між успіхами ЗСУ в Росії і дедалі більш загрозливою ситуацією на Донбасі.
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01.09.2024 17:53 Ответить
не дошли ещё до Курской АЭС - на обмен её бы захватить и война бы закончилась
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01.09.2024 17:59 Ответить
та в тім то справа
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02.09.2024 10:29 Ответить
в Донбасе основной кулак саранчи лапотной, и сравнивать эти ситуации может только болван или дурналист не понимающий реалий.
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02.09.2024 09:14 Ответить
Час покаже,ще в цьому році,дурналіст,чи не дурналіст.У всякому разі,далекий від мосойчукчи,"не понимающий реалий".
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02.09.2024 10:27 Ответить
За кожний трофейний танк, БМП, БТР або іншу техніку повинна бути грошова винагорода.
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01.09.2024 20:39 Ответить
--Після спалення москви було і Ватерлоу... І Наполіон прорік своє .крилате :---Від великого. до смішного--один крок ! Оприходувані танки--це здорово !!! Слава і хвала нашим геройським хлопцям !!!Та все ж тривожно: за такого відриву логістики .тобто. від баз постачання пальним. чи НЕ доведеться іще й свої "леопарди " .на додачу . поспішно . покидати.( за браком пійла.для нашого танко--зоопарку ? )
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15.10.2024 20:36 Ответить
 
 