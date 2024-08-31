Десантники Галицкой бригады затрофеили семь российских танков в Курской области. ВИДЕО

Десантники 80-й бригады по состоянию на конец августа затрофеили семь российских танков в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады затрофеили в Курской области семь вражеских танков. Среди них есть новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и два танка Т-72. Отмечают, что военным вместе с воинами СБУ удалось захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев в Курской области.

Некоторые танки имеют небольшой пробег и практически только что сошли с конвейера, другие нуждаются в ремонте. Боец Галицкой бригады рассказал, что захваченная техника станет хорошим пополнением и усилят танковый кулак львовских десантников в будущих боях с россиянами.

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