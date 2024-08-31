На Курском направлении украинские военные сбили российский БпЛА "Орион", - Воздушные силы
На Курском направлении украинские военные сбили российский беспилотник "Орион".
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 11:00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные Силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион"", - говорится в сообщении.
В ВС ВСУ отметили, что сбитый вражеский беспилотник - это средневысотный БпЛА большой продолжительности полета. На вооружении армии РФ этот беспилотник находится с 2020 года.
"Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе", - рассказали в Воздушных силах.
Вес российского БпЛА "Орион" 1150 кг. Он может нести боевую нагрузку весом 200 кг.
"Возможна установка до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность". Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях", - добавили военные.
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Залізяка дуже шкідлива, і коштує з бортовим обладнанням близько мільйону доларів США.
ну, тепер, зрозуміло.