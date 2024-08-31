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На Курском направлении украинские военные сбили российский БпЛА "Орион", - Воздушные силы

На Курському напрямку українські військові збили російський БпЛА

На Курском направлении украинские военные сбили российский беспилотник "Орион".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 11:00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные Силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион"", - говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что сбитый вражеский беспилотник - это средневысотный БпЛА большой продолжительности полета. На вооружении армии РФ этот беспилотник находится с 2020 года.

"Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе", - рассказали в Воздушных силах.

Вес российского БпЛА "Орион" 1150 кг. Он может нести боевую нагрузку весом 200 кг.

"Возможна установка до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность". Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях", - добавили военные.

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беспилотник (3571) уничтожение (6883) Воздушные силы (2279) Курск (1089)


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Молодці!
Залізяка дуже шкідлива, і коштує з бортовим обладнанням близько мільйону доларів США.
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31.08.2024 19:23 Ответить
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31.08.2024 19:24 Ответить
Коли літаки що каби по Сумській та Харківській областях пускають збивати почнете , коли дрони що над сумщиною та харківщиною 25/7 літають збивати почнемо А то після незрозумілої курської операції мабуть Сумській області треба готуватися до евакуації
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31.08.2024 19:42 Ответить
так, от, для чого вломилися у курськ.
ну, тепер, зрозуміло.
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31.08.2024 19:57 Ответить
 
 