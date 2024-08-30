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В РФ пожаловались на атаку БПЛА на аэропорт под Калугой: сбиты якобы 4 дрона. ВИДЕО

В России заявили об атаке беспилотников на город Калуга, который расположен примерно в 250 км от границы с Украиной. Российское Минобороны сообщает о якобы сбитии четырех дронов над областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапши и российские Telegram-каналы.

Как заявил губернатор, сегодня утром "на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено 4 БПЛА".

"На местах уничтожения работают оперативные группы", - добавил российский чиновник.

В Минобороны страны-агрессора отчитались, что этой ночью средствами ПВО якобы были уничтожены 18 беспилотников самолетного типа.

Так, в РФ утверждают, что в целом были уничтожены:

  • 11 беспилотников - в Брянской области,
  • 4 дрона - в Калужской области,
  • 2 БПЛА - в оккупированном Крыму,
  • и еще 1 дрон - в Белгородской области.

Міноборони РФ про збиття безпілотників 30 серпня

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более ста российских БПЛА уничтожили в воздухе украинские воины с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

Telegram-канал Mash обнародовал кадры, на которых показано сбивание беспилотника в Калужской области.

Отмечается, что два беспилотника были сбиты на подлете к международному аэропорту в Калуге, и еще два - в области. В результате дронового удара есть разрушения, предварительно жертв нет.

От Калуги до украинской границы около 250 километров.

Безпілотники атакували Калугу у Росії 30 серпня

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БПЛА атаковали нефтебазу в Кировской области РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3595) россия (95526)


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Топ комментарии
+6
Во-первых это было красиво. **** жаловаться...
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30.08.2024 08:31
+5
Дрон придивлявся чи немає туарегів
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30.08.2024 08:29
+3
бажано використовувати нічний час, набагато складніше збивати
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30.08.2024 08:35
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Дрон придивлявся чи немає туарегів
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30.08.2024 08:29 Ответить
Во-первых это было красиво. **** жаловаться...
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30.08.2024 08:31 Ответить
хай пищуть в спротлото
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30.08.2024 08:33 Ответить
або спортлото
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30.08.2024 08:34 Ответить
бажано використовувати нічний час, набагато складніше збивати
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30.08.2024 08:35 Ответить
Поскаржились?
Касаби та інше гівно з тавром "росіянін", мало того шо ви всі 3,14дори так ви ще і ябеды.
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30.08.2024 08:40 Ответить
пора не только по аеропорту Калуги а и по Внуково и Шереметьево е_башить. а то рашисты нам все разь*башили а теперь ждут прихода Трампа который Украину на колени поставит
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30.08.2024 08:57 Ответить
хай шапша не *******, той аеропорт нахєр нікому не потрібен. Там за півтора кілометра від ЗПС аеропорта знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 комбінат "Рєчной" Росрезерва з сорока резервуарами нафтопродуктів. Хай скоріше зливають і везуть за Урал.
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30.08.2024 09:42 Ответить
Цього всього мало, треба щоб не 4 було а 44, тоді буде ефект.
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30.08.2024 11:10 Ответить
Приймаю скарги від кацапів і видаю офіційні довідки про те, що подавач скарги був посланий на×уй за кораблем, що стрімко пролітає в тому ж напрямку.
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30.08.2024 16:31 Ответить
 
 