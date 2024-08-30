В РФ пожаловались на атаку БПЛА на аэропорт под Калугой: сбиты якобы 4 дрона. ВИДЕО

В России заявили об атаке беспилотников на город Калуга, который расположен примерно в 250 км от границы с Украиной. Российское Минобороны сообщает о якобы сбитии четырех дронов над областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапши и российские Telegram-каналы.

Как заявил губернатор, сегодня утром "на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено 4 БПЛА".

"На местах уничтожения работают оперативные группы", - добавил российский чиновник.

В Минобороны страны-агрессора отчитались, что этой ночью средствами ПВО якобы были уничтожены 18 беспилотников самолетного типа.

Так, в РФ утверждают, что в целом были уничтожены:

11 беспилотников - в Брянской области,

4 дрона - в Калужской области,

2 БПЛА - в оккупированном Крыму,

и еще 1 дрон - в Белгородской области.

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Telegram-канал Mash обнародовал кадры, на которых показано сбивание беспилотника в Калужской области.

Отмечается, что два беспилотника были сбиты на подлете к международному аэропорту в Калуге, и еще два - в области. В результате дронового удара есть разрушения, предварительно жертв нет.

От Калуги до украинской границы около 250 километров.

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