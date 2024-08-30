В оккупированном Крыму у аэродрома раздавались взрывы
В ночь на 30 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома "Кировское" и возле города Джанкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".
Местные жители около 3:30 сообщали о минимум трех взрывах в районе аэродрома "Кировское" и одном взрыве возле города Джанкой.
По уточненным данным, всего прозвучало 4 взрыва - 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией Кировское.
Официальных комментариев от местных властей пока не было.
Напомним, ночью 29 августа в оккупированном Севастополе заявляли о работе ПВО из-за атаки беспилотников.
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Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий30.08.2024 06:56 Ответить Мне нравится 3
Igor Grytselyak
показать весь комментарий30.08.2024 07:09 Ответить Мне нравится 0
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