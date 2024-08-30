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В оккупированном Крыму у аэродрома раздавались взрывы

вибух

В ночь на 30 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома "Кировское" и возле города Джанкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Местные жители около 3:30 сообщали о минимум трех взрывах в районе аэродрома "Кировское" и одном взрыве возле города Джанкой.

У Криму лунали вибухи

По уточненным данным, всего прозвучало 4 взрыва - 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией Кировское.

Официальных комментариев от местных властей пока не было.

Напомним, ночью 29 августа в оккупированном Севастополе заявляли о работе ПВО из-за атаки беспилотников.

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Автор: 

взрыв (6728) Крым (26373)


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30.08.2024 06:56 Ответить
Новини про Крим виглядають,як підсолодити загальну ситуацію особливо на покровському напрямку.Нестратегічно,але як плани порушення логістики чи ще чогось там,впливають на наступ москалів,наприклад у Вовчанську?(Невже удари в глибокий тил,є важливішими за ближчі цілі?(
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30.08.2024 07:09 Ответить
 
 