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Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь, перекрыто движение по Крымскому мосту

севастополь

Ночью 29 августа в оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО из-за атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что ПВО якобы сбила два БПЛА над акваторией моря. По словам Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Развожаєв про збиті безпілотники

По информации российского Telegram-канала Astra, на время атаки оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Также смотрите: Оккупанты установили на Керченском мосту систему ПВО "Панцирь-С1". ВИДЕО+ФОТО

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беспилотник (3564) Крым (26373) город Севастополь (1760)


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