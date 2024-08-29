Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь, перекрыто движение по Крымскому мосту

Ночью 29 августа в оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО из-за атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что ПВО якобы сбила два БПЛА над акваторией моря. По словам Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

По информации российского Telegram-канала Astra, на время атаки оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

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