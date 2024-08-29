Окупанти заявили про атаку безпілотників на Севастополь, перекрито рух Кримським мостом

Вночі 29 серпня в окупованому Севастополі заявили про роботу ППО через атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що ППО нібито збила два БПЛА над акваторією моря. За словами Развожаєва, жодні цивільні об'єкти у місті не постраждали.

За інформацією російського Telegram-каналу Astra, на час атаки окупанти перекрили рух Кримським мостом.

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