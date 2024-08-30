В окупованому Криму біля аеродрому лунали вибухи
У ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у районі аеродрому "Кіровське" та біля міста Джанкой.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".
Місцеві жителі близько 3:30 повідомляли про мінімум три вибухи в районі аеродрому "Кіровське" та один вибух біля міста Джанкой.
За уточненими даними, всього пролунало 4 вибухи – 3 в районі аеродрому та 1 над залізничною станцією Кіровське.
Офіційних коментарів від місцевої влади поки що не було.
Нагадаємо, вночі 29 серпня в окупованому Севастополі заявляли про роботу ППО через атаку безпілотників.
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Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар30.08.2024 06:56 Відповісти Мені подобається 3
Igor Grytselyak
показати весь коментар30.08.2024 07:09 Відповісти Мені подобається 0
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