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Новини
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В окупованому Криму біля аеродрому лунали вибухи

вибух

У ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у районі аеродрому "Кіровське" та біля міста Джанкой.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

Місцеві жителі близько 3:30 повідомляли про мінімум три вибухи в районі аеродрому "Кіровське" та один вибух біля міста Джанкой.

У Криму лунали вибухи

За уточненими даними, всього пролунало 4 вибухи – 3 в районі аеродрому та 1 над залізничною станцією Кіровське.

Офіційних коментарів від місцевої влади поки що не було.

Нагадаємо, вночі 29 серпня в окупованому Севастополі заявляли про роботу ППО через атаку безпілотників.

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Автор: 

вибух (4441) Крим (14135)


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30.08.2024 06:56 Відповісти
Новини про Крим виглядають,як підсолодити загальну ситуацію особливо на покровському напрямку.Нестратегічно,але як плани порушення логістики чи ще чогось там,впливають на наступ москалів,наприклад у Вовчанську?(Невже удари в глибокий тил,є важливішими за ближчі цілі?(
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30.08.2024 07:09 Відповісти
 
 