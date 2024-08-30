В окупованому Криму біля аеродрому лунали вибухи

У ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у районі аеродрому "Кіровське" та біля міста Джанкой.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

Місцеві жителі близько 3:30 повідомляли про мінімум три вибухи в районі аеродрому "Кіровське" та один вибух біля міста Джанкой.

За уточненими даними, всього пролунало 4 вибухи – 3 в районі аеродрому та 1 над залізничною станцією Кіровське.

Офіційних коментарів від місцевої влади поки що не було.

Нагадаємо, вночі 29 серпня в окупованому Севастополі заявляли про роботу ППО через атаку безпілотників.

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