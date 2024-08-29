ФСБ РФ затримала в окупованому Криму ветеранку кримськотатарського руху Салієву, - Чубаров

Сьогодні вранці, 29 серпня, співробітники російської ФСБ вдерлися в будинок ветеранки кримськотатарського національного руху в окупованому Криму Зодіє Салієву. Вона - мати політв'язня Сейрана Салієва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, Зодіє Салієву вивезли в Сімферополь, в управління ФСБ Росії.

Чубаров нагадав, що Салієва – ветеранка кримськотатарського національного руху, мати політв'язня Сейрана Салієва, засудженого російськими загарбниками до 16 років ув'язнення.

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"У Сейрана Салієва четверо неповнолітніх дітей. У той час, коли я записую це коротке відео, Зодіє Салієва все ще утримується в ФСБ Росії", - додав Чубаров.

Він пообіцяв відстежувати ситуацію.