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Новини Окупація Криму
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ФСБ РФ затримала в окупованому Криму ветеранку кримськотатарського руху Салієву, - Чубаров

Сьогодні вранці, 29 серпня, співробітники російської ФСБ вдерлися в будинок ветеранки кримськотатарського національного руху в окупованому Криму Зодіє Салієву. Вона - мати політв'язня Сейрана Салієва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, Зодіє Салієву вивезли в Сімферополь, в управління ФСБ Росії. 

Чубаров нагадав, що Салієва – ветеранка кримськотатарського національного руху, мати політв'язня Сейрана Салієва, засудженого російськими загарбниками до 16 років ув'язнення.

ФСБ РФ затримала в Криму ветеранку кримськотатарського руху Зодіє Салієву

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"У Сейрана Салієва четверо неповнолітніх дітей. У той час, коли я записую це коротке відео, Зодіє Салієва все ще утримується в ФСБ Росії", - додав Чубаров.

Він пообіцяв відстежувати ситуацію.

Автор: 

Крим (14135) ФСБ (1449) Чубаров Рефат (563) кримські татари (2004)


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Таких людей як Зодіє Салієва треба завчасно виводити на матерікову Україну !
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29.08.2024 13:27 Відповісти
для будь-якого киримли виїзд із Криму це зрада самого себе та свого народу.

так вони влаштовані.
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29.08.2024 15:17 Відповісти
 
 