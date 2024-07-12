Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

12 липня парламент Польщі 414 голосами схвалив Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", визнавши депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Еспресо, про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ визнав депортацію кримських татар геноцидом. Тому що ми демократична країна. Кримські татари - це частина українського народу, яка страждала від Російської імперії й продовжує страждати зараз. Крим зараз окупований, і для нас надзвичайно важливо звільнити Крим. Звільнити його ми можемо в тому разі, якщо будемо спільно з усім світом боротися за права кримськотатарського населення", - сказав він у коментарі Еспресо.

Також читайте: НБУ випустив пам’ятні монети, присвячені кримськотатарському орнаменту. ФОТО

Польський сейм визнав, що "депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу".

"Польський парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення! До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі", - зазначив Княжицький.

Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу" підтримали у сеймі 414 голосами, коли 16 були проти, а 2 утримались.

Читайте: Окупанти заборонили піднімати в кримських школах прапор кримських татар, - КримSOS

Нагадаємо, щороку 18 травня, в Україні і світі відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар роковини їх масової депортації. У 2024 році виповнилося 80 років із часу геноциду корінного народу Криму.