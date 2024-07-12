Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
12 липня парламент Польщі 414 голосами схвалив Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", визнавши депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Еспресо, про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.
"Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ визнав депортацію кримських татар геноцидом. Тому що ми демократична країна. Кримські татари - це частина українського народу, яка страждала від Російської імперії й продовжує страждати зараз. Крим зараз окупований, і для нас надзвичайно важливо звільнити Крим. Звільнити його ми можемо в тому разі, якщо будемо спільно з усім світом боротися за права кримськотатарського населення", - сказав він у коментарі Еспресо.
Польський сейм визнав, що "депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу".
"Польський парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення! До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі", - зазначив Княжицький.
Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу" підтримали у сеймі 414 голосами, коли 16 були проти, а 2 утримались.
Нагадаємо, щороку 18 травня, в Україні і світі відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар роковини їх масової депортації. У 2024 році виповнилося 80 років із часу геноциду корінного народу Криму.
куди очі хочуть, туди і дивляться...
при всій моїй величезній повазі до Польші як нашого найближчого союзника.
У 20 столітті (саме в травні 1920 року) поляки зайняли Київ і віддали його Петлюрі (який був їхнім союзником).
Але яке це має відношення до депортації?
То коли українці депортували поляків з їхніх етнічних земель? У землі є назва? У події є конкретний рік?
За договорами від 9 вересня 1944 р. польське населення було депортовано (Угода між [комуністичним] Польським комітетом національного визволення та Урядом Ради Української Соціалістичної Республіки щодо "евакуації" польських громадян з території української РСР та українського населення з території Польщі).
[Звичайно, ця угода була укладена за наказом Сталіна. Але з українського боку угоду підписав відомий українець Хрущов...]
Відповідно до цих угод, люди польської та єврейської національності, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 р, були примусово переміщені зі східних районів міжвоєнної Польщі, що увійшли до складу СРСР після Другої світової війни. Представники українського народу були переселені з території Польщі до Української РСР.
і це було негарно.
можє вже і забути?
зараз один спільний ворог - кацапня!
(а не дебатувати про комуністичні депортації) І, до речі, нинішні кордони обох країн, визнані договорами, є священними і недоторканними.
P.S. Якщо бути точним Сенат Польщі визнав операцію «Вісла» комуністичним злочином.
саме це і хотів почути!