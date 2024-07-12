Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымскотатарского народа в 1944 году

12 июля парламент Польши 414 голосами одобрил Постановление "О чествовании памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", признав депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы весь мир признал депортацию крымских татар геноцидом. Потому что мы демократическая страна. Крымские татары - это часть украинского народа, которая страдала от Российской империи и продолжает страдать сейчас. Крым сейчас оккупирован, и для нас чрезвычайно важно освободить Крым. Освободить его мы можем в том случае, если будем совместно со всем миром бороться за права крымскотатарского населения", - сказал он в комментарии Еспресо.

Польский сейм признал, что "депортация крымских татар в 1944 году и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа".

"Польский парламент признал Геноцидом депортацию крымских татар 1944 года. Это чрезвычайно важное решение! К признанию этого ужасного преступления уже присоединились Балтийские страны. Месяц назад ПАСЕ призвала признать депортацию 1944 года актом геноцида крымскотатарского народа. А сегодня важную Резолюцию по этому поводу принял Сейм Польши", - отметил Княжицкий.

Постановление "О чествовании памяти жертв геноцида крымскотатарского народа" поддержали в сейме 414 голосами, когда 16 были против, а 2 воздержались.

Напомним, ежегодно 18 мая, в Украине и мире отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар, годовщину их массовой депортации. В 2024 году исполнилось 80 лет со времени геноцида коренного народа Крыма.