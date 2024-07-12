РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8159 посетителей онлайн
Новости
1 042 16

Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымскотатарского народа в 1944 году

У Польщі визнали геноцидом депортацію кримськотатарського народу

12 июля парламент Польши 414 голосами одобрил Постановление "О чествовании памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", признав депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы весь мир признал депортацию крымских татар геноцидом. Потому что мы демократическая страна. Крымские татары - это часть украинского народа, которая страдала от Российской империи и продолжает страдать сейчас. Крым сейчас оккупирован, и для нас чрезвычайно важно освободить Крым. Освободить его мы можем в том случае, если будем совместно со всем миром бороться за права крымскотатарского населения", - сказал он в комментарии Еспресо.

Также читайте: НБУ выпустил памятные монеты, посвященные крымскотатарскому орнаменту. ФОТО

Польский сейм признал, что "депортация крымских татар в 1944 году и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа".

"Польский парламент признал Геноцидом депортацию крымских татар 1944 года. Это чрезвычайно важное решение! К признанию этого ужасного преступления уже присоединились Балтийские страны. Месяц назад ПАСЕ призвала признать депортацию 1944 года актом геноцида крымскотатарского народа. А сегодня важную Резолюцию по этому поводу принял Сейм Польши", - отметил Княжицкий.

Постановление "О чествовании памяти жертв геноцида крымскотатарского народа" поддержали в сейме 414 голосами, когда 16 были против, а 2 воздержались.

Читайте: Оккупанты запретили поднимать в крымских школах флаг крымских татар, - КрымЅОЅ

Напомним, ежегодно 18 мая, в Украине и мире отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар, годовщину их массовой депортации. В 2024 году исполнилось 80 лет со времени геноцида коренного народа Крыма.

Автор: 

геноцид (416) Польша (8827) крымские татары (2718)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А геноцидом українського народу операцію вісла не визнав.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:42 Ответить
+2
без ніяких - операція "Вісла" ?
показать весь комментарий
12.07.2024 16:31 Ответить
+2
Є спільний ворог, тому його треба бити, поки він не обсрався
(а не дебатувати про комуністичні депортації) І, до речі, нинішні кордони обох країн, визнані договорами, є священними і недоторканними.
P.S. Якщо бути точним Сенат Польщі визнав операцію «Вісла» комуністичним злочином.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
без ніяких - операція "Вісла" ?
показать весь комментарий
12.07.2024 16:31 Ответить
А геноцидом українського народу операцію вісла не визнав.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:42 Ответить
І про пацифікацію мовчать...
показать весь комментарий
12.07.2024 20:13 Ответить
А хто для тебе, кацапе, збоченець Путін?
показать весь комментарий
12.07.2024 21:10 Ответить
А яке відношення до татар має «операція «Вісла», Іванку дурненький?
показать весь комментарий
12.07.2024 16:43 Ответить
визнавати депортацію кацапнею кримських татар і не визнавати депортацію поляками українців з їх етнічних земель? - - ну таке собі визнання...
куди очі хочуть, туди і дивляться...
при всій моїй величезній повазі до Польші як нашого найближчого союзника.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:53 Ответить
Аналогічно - визнала Україна злочином "депортацію поляків з їхніх етнічних земель"?
показать весь комментарий
12.07.2024 17:35 Ответить
А українці Варшаву захоплювали?
показать весь комментарий
12.07.2024 17:42 Ответить
Власне кажучи, українці Варшаву захоплювали (на жаль, в складі армії кацапів).
У 20 столітті (саме в травні 1920 року) поляки зайняли Київ і віддали його Петлюрі (який був їхнім союзником).
Але яке це має відношення до депортації?
показать весь комментарий
12.07.2024 18:56 Ответить
А таке, що ми не захоплювали Варшаву (Варшава до прикладу і те, що у складі руснявої армії, я навіть не рахую), не депортували поляків з їхніх етнічних земель.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:50 Ответить
Чому не депортували? Історики кажуть, що депортували.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:55 Ответить
Це вилами по воді. Ви відповіли контраргументом (як Ви вважаєте) на коментар з приводу операції "Вісла".
То коли українці депортували поляків з їхніх етнічних земель? У землі є назва? У події є конкретний рік?
показать весь комментарий
13.07.2024 03:19 Ответить
Ось, я з радістю поясню:
За договорами від 9 вересня 1944 р. польське населення було депортовано (Угода між [комуністичним] Польським комітетом національного визволення та Урядом Ради Української Соціалістичної Республіки щодо "евакуації" польських громадян з території української РСР та українського населення з території Польщі).
[Звичайно, ця угода була укладена за наказом Сталіна. Але з українського боку угоду підписав відомий українець Хрущов...]
Відповідно до цих угод, люди польської та єврейської національності, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 р, були примусово переміщені зі східних районів міжвоєнної Польщі, що увійшли до складу СРСР після Другої світової війни. Представники українського народу були переселені з території Польщі до Української РСР.
показать весь комментарий
13.07.2024 04:35 Ответить
понарвали чюби один одному діди в свій чяс...
і це було негарно.
можє вже і забути?
зараз один спільний ворог - кацапня!
показать весь комментарий
12.07.2024 18:01 Ответить
Є спільний ворог, тому його треба бити, поки він не обсрався
(а не дебатувати про комуністичні депортації) І, до речі, нинішні кордони обох країн, визнані договорами, є священними і недоторканними.
P.S. Якщо бути точним Сенат Польщі визнав операцію «Вісла» комуністичним злочином.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:42 Ответить
та нема питань.
саме це і хотів почути!
показать весь комментарий
12.07.2024 18:49 Ответить
 
 