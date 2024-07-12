Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымскотатарского народа в 1944 году
12 июля парламент Польши 414 голосами одобрил Постановление "О чествовании памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", признав депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий.
"Для нас чрезвычайно важно, чтобы весь мир признал депортацию крымских татар геноцидом. Потому что мы демократическая страна. Крымские татары - это часть украинского народа, которая страдала от Российской империи и продолжает страдать сейчас. Крым сейчас оккупирован, и для нас чрезвычайно важно освободить Крым. Освободить его мы можем в том случае, если будем совместно со всем миром бороться за права крымскотатарского населения", - сказал он в комментарии Еспресо.
Польский сейм признал, что "депортация крымских татар в 1944 году и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа".
"Польский парламент признал Геноцидом депортацию крымских татар 1944 года. Это чрезвычайно важное решение! К признанию этого ужасного преступления уже присоединились Балтийские страны. Месяц назад ПАСЕ призвала признать депортацию 1944 года актом геноцида крымскотатарского народа. А сегодня важную Резолюцию по этому поводу принял Сейм Польши", - отметил Княжицкий.
Постановление "О чествовании памяти жертв геноцида крымскотатарского народа" поддержали в сейме 414 голосами, когда 16 были против, а 2 воздержались.
Напомним, ежегодно 18 мая, в Украине и мире отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар, годовщину их массовой депортации. В 2024 году исполнилось 80 лет со времени геноцида коренного народа Крыма.
куди очі хочуть, туди і дивляться...
при всій моїй величезній повазі до Польші як нашого найближчого союзника.
У 20 столітті (саме в травні 1920 року) поляки зайняли Київ і віддали його Петлюрі (який був їхнім союзником).
Але яке це має відношення до депортації?
То коли українці депортували поляків з їхніх етнічних земель? У землі є назва? У події є конкретний рік?
За договорами від 9 вересня 1944 р. польське населення було депортовано (Угода між [комуністичним] Польським комітетом національного визволення та Урядом Ради Української Соціалістичної Республіки щодо "евакуації" польських громадян з території української РСР та українського населення з території Польщі).
[Звичайно, ця угода була укладена за наказом Сталіна. Але з українського боку угоду підписав відомий українець Хрущов...]
Відповідно до цих угод, люди польської та єврейської національності, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 р, були примусово переміщені зі східних районів міжвоєнної Польщі, що увійшли до складу СРСР після Другої світової війни. Представники українського народу були переселені з території Польщі до Української РСР.
і це було негарно.
можє вже і забути?
зараз один спільний ворог - кацапня!
(а не дебатувати про комуністичні депортації) І, до речі, нинішні кордони обох країн, визнані договорами, є священними і недоторканними.
P.S. Якщо бути точним Сенат Польщі визнав операцію «Вісла» комуністичним злочином.
саме це і хотів почути!