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Новости Оккупация Крыма
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ФСБ РФ задержала в Крыму ветерана крымскотатарского движения Салиеву, - Чубаров

Сегодня утром, 29 августа, сотрудники российской ФСБ ворвались в дом ветерана крымскотатарского национального движения в оккупированном Крыму Зодие Салиевой. Она - мать политзаключенного Сейрана Салиева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, Зодие Салиеву вывезли в Симферополь, в управление ФСБ России.

Чубаров напомнил, что Салиева - ветеран крымскотатарского национального движения, мать политзаключенного Сейрана Салиева, приговоренного российскими захватчиками к 16 годам заключения.

ФСБ РФ затримала в Криму ветеранку кримськотатарського руху Зодіє Салієву

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"У Сейрана Салиева четверо несовершеннолетних детей. В то время, когда я записываю это короткое видео, Зодие Салиева все еще удерживается в ФСБ России", - добавил Чубаров.

Он пообещал отслеживать ситуацию.

Автор: 

Крым (26373) ФСБ (1935) Чубаров Рефат (941) крымские татары (2717)


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Таких людей як Зодіє Салієва треба завчасно виводити на матерікову Україну !
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29.08.2024 13:27 Ответить
для будь-якого киримли виїзд із Криму це зрада самого себе та свого народу.

так вони влаштовані.
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29.08.2024 15:17 Ответить
 
 