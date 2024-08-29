ФСБ РФ задержала в Крыму ветерана крымскотатарского движения Салиеву, - Чубаров

Сегодня утром, 29 августа, сотрудники российской ФСБ ворвались в дом ветерана крымскотатарского национального движения в оккупированном Крыму Зодие Салиевой. Она - мать политзаключенного Сейрана Салиева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, Зодие Салиеву вывезли в Симферополь, в управление ФСБ России.

Чубаров напомнил, что Салиева - ветеран крымскотатарского национального движения, мать политзаключенного Сейрана Салиева, приговоренного российскими захватчиками к 16 годам заключения.

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"У Сейрана Салиева четверо несовершеннолетних детей. В то время, когда я записываю это короткое видео, Зодие Салиева все еще удерживается в ФСБ России", - добавил Чубаров.

Он пообещал отслеживать ситуацию.