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Более ста российских БПЛА уничтожили в воздухе украинские воины с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

Украинские воины сбили в воздухе более сотни российских беспилотников с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с подборкой успешных воздушных атак опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19224) беспилотник (3595) уничтожение (6923) дроны (3917) Силы беспилотных систем (92)


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"За орду" 🤣
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28.08.2024 16:12 Ответить
Дякуємо спільноті Стерненка і самому Сергію! Це не бла-бла-марафон і мільйони мільярдів дронів від Зедерьмовлади
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28.08.2024 16:28 Ответить
ого-ого, це круто, це вже заява на успіх...
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28.08.2024 16:54 Ответить
Це новий крок у війні технологій, і ми тут випереджаєм.
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28.08.2024 17:37 Ответить
Це "небесний русоріз" ,за котрий Сергію Стерненку варто героя України присвоїти.Надіюсь,наступна нарізка відосів будуть з таранами довбаних ланцетів.
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28.08.2024 18:14 Ответить
Надзвичайно круто!
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06.09.2024 23:32 Ответить
 
 