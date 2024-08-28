Более ста российских БПЛА уничтожили в воздухе украинские воины с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

Украинские воины сбили в воздухе более сотни российских беспилотников с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с подборкой успешных воздушных атак опубликована в соцсетях.

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