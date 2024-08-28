Понад сто російських БПЛА знищили у повітрі українські воїни за допомогою дронів-камікадзе. ВIДЕО
Українські воїни збили у повітрі понад сотню російських безпілотників за допомогою дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із добіркою успішних повітряних атак опублікований у соцмережах.
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Сергей Трофимов #428890
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