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Понад сто російських БПЛА знищили у повітрі українські воїни за допомогою дронів-камікадзе. ВIДЕО

Українські воїни збили у повітрі понад сотню російських безпілотників за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із добіркою успішних повітряних атак опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17373) безпілотник (4158) знищення (7235) дрони (4699) Сили безпілотних систем (93)


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"За орду" 🤣
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28.08.2024 16:12 Відповісти
Дякуємо спільноті Стерненка і самому Сергію! Це не бла-бла-марафон і мільйони мільярдів дронів від Зедерьмовлади
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28.08.2024 16:28 Відповісти
ого-ого, це круто, це вже заява на успіх...
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28.08.2024 16:54 Відповісти
Це новий крок у війні технологій, і ми тут випереджаєм.
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28.08.2024 17:37 Відповісти
Це "небесний русоріз" ,за котрий Сергію Стерненку варто героя України присвоїти.Надіюсь,наступна нарізка відосів будуть з таранами довбаних ланцетів.
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28.08.2024 18:14 Відповісти
Надзвичайно круто!
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06.09.2024 23:32 Відповісти
 
 