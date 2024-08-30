У РФ поскаржилися на атаку БПЛА на аеропорт під Калугою: збито нібито 4 дрони. ВIДЕО
У Росії заявили про атаку безпілотників на місто Калуга, яке розташовано приблизно за 250 км від кордону з Україною. Російське Міноборони повідомляє про нібито збиття чотирьох дронів над областю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Калузької області Владислава Шапши та російські Telegram-канали.
Як заявив губернатор, сьогодні вранці "на околиці м. Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА".
"На місцях знищення працюють оперативні групи", - додав російський чиновник.
У Міноборони країни-агресора відзвітували, що цієї ночі засобами ППО нібито були знищені 18 безпілотників літакового типу.
Так, у РФ стверджують, що загалом були знищені:
- 11 безпілотників - у Брянській області,
- 4 дрони - у Калузькій області,
- 2 БПЛА - в окупованому Криму,
- та ще 1 дрон - у Бєлгородській області.
Telegram-канал Mash оприлюднив кадри, на яких показане збиття безпілотника у Калузькій області.
Зазначається, що два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі, і ще два - в області. Унаслідок дронового удару є руйнування, попередньо жертв немає.
Від Калуги до українського кордону близько 250 кілометрів.
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Касаби та інше гівно з тавром "росіянін", мало того шо ви всі 3,14дори так ви ще і ябеды.