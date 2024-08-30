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У РФ поскаржилися на атаку БПЛА на аеропорт під Калугою: збито нібито 4 дрони. ВIДЕО

У Росії заявили про атаку безпілотників на місто Калуга, яке розташовано приблизно за 250 км від кордону з Україною. Російське Міноборони повідомляє про нібито збиття чотирьох дронів над областю. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Калузької області Владислава Шапши та російські Telegram-канали.

Як заявив губернатор, сьогодні вранці "на околиці м. Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА".

"На місцях знищення працюють оперативні групи", - додав російський чиновник.

У Міноборони країни-агресора відзвітували, що цієї ночі засобами ППО нібито були знищені 18 безпілотників літакового типу. 

Так, у РФ стверджують, що загалом були знищені:

  • 11 безпілотників - у Брянській області,
  • 4 дрони - у Калузькій області,
  • 2 БПЛА - в окупованому Криму,
  • та ще 1 дрон - у Бєлгородській області.

Міноборони РФ про збиття безпілотників 30 серпня

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад сто російських БПЛА знищили у повітрі українські воїни за допомогою дронів-камікадзе. ВIДЕО

Telegram-канал Mash оприлюднив кадри, на яких показане збиття безпілотника у Калузькій області.

Зазначається, що два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі, і ще два - в області. Унаслідок дронового удару є руйнування, попередньо жертв немає.

Від Калуги до українського кордону близько 250 кілометрів.

Безпілотники атакували Калугу у Росії 30 серпня

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БПЛА атакували нафтобазу у Кіровській області РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВIДЕО(оновлено)

Автор: 

безпілотник (4158) росія (65162)


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Топ коментарі
+6
Во-первых это было красиво. **** жаловаться...
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30.08.2024 08:31
+5
Дрон придивлявся чи немає туарегів
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30.08.2024 08:29
+3
бажано використовувати нічний час, набагато складніше збивати
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30.08.2024 08:35
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Дрон придивлявся чи немає туарегів
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30.08.2024 08:29 Відповісти
Во-первых это было красиво. **** жаловаться...
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30.08.2024 08:31 Відповісти
хай пищуть в спротлото
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30.08.2024 08:33 Відповісти
або спортлото
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30.08.2024 08:34 Відповісти
бажано використовувати нічний час, набагато складніше збивати
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30.08.2024 08:35 Відповісти
Поскаржились?
Касаби та інше гівно з тавром "росіянін", мало того шо ви всі 3,14дори так ви ще і ябеды.
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30.08.2024 08:40 Відповісти
пора не только по аеропорту Калуги а и по Внуково и Шереметьево е_башить. а то рашисты нам все разь*башили а теперь ждут прихода Трампа который Украину на колени поставит
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30.08.2024 08:57 Відповісти
хай шапша не *******, той аеропорт нахєр нікому не потрібен. Там за півтора кілометра від ЗПС аеропорта знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 комбінат "Рєчной" Росрезерва з сорока резервуарами нафтопродуктів. Хай скоріше зливають і везуть за Урал.
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30.08.2024 09:42 Відповісти
Цього всього мало, треба щоб не 4 було а 44, тоді буде ефект.
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30.08.2024 11:10 Відповісти
Приймаю скарги від кацапів і видаю офіційні довідки про те, що подавач скарги був посланий на×уй за кораблем, що стрімко пролітає в тому ж напрямку.
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30.08.2024 16:31 Відповісти
 
 