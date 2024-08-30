У РФ поскаржилися на атаку БПЛА на аеропорт під Калугою: збито нібито 4 дрони. ВIДЕО

У Росії заявили про атаку безпілотників на місто Калуга, яке розташовано приблизно за 250 км від кордону з Україною. Російське Міноборони повідомляє про нібито збиття чотирьох дронів над областю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Калузької області Владислава Шапши та російські Telegram-канали.

Як заявив губернатор, сьогодні вранці "на околиці м. Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА".

"На місцях знищення працюють оперативні групи", - додав російський чиновник.

У Міноборони країни-агресора відзвітували, що цієї ночі засобами ППО нібито були знищені 18 безпілотників літакового типу.

Так, у РФ стверджують, що загалом були знищені:

11 безпілотників - у Брянській області,

4 дрони - у Калузькій області,

2 БПЛА - в окупованому Криму,

та ще 1 дрон - у Бєлгородській області.

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Telegram-канал Mash оприлюднив кадри, на яких показане збиття безпілотника у Калузькій області.

Зазначається, що два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі, і ще два - в області. Унаслідок дронового удару є руйнування, попередньо жертв немає.

Від Калуги до українського кордону близько 250 кілометрів.

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