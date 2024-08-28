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БПЛА атакували нафтобазу у Кіровській області РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВIДЕО(оновлено)

У Кіровській області РФ безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

Про це повідомив губернатор Олександр Соколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька хвилин тому здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Займання немає. Ситуація під контролем", - зазначив він.

Увага! Ненормативна лексика!

За даними росЗМІ, нафтобазу у Кіровській області атакували три БПЛА, після удару та вибуху один із резервуарів загорівся.

Читайте: У Ростовській області загорілася ще одна нафтобаза

Ємність для зберігання нафтопродуктів атаковано у Кіровській області РФ

Автор: 

безпілотник (4158) росія (65162)


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Топ коментарі
+16
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28.08.2024 11:08
+13
Не знаю, но видимо им преподает - Азиров...
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28.08.2024 11:51
+12
це чуваші вчать українську, чи удмурти?
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28.08.2024 11:46
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Розвідка - маршрут прокладав.
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28.08.2024 10:54 Відповісти
це не розвідка - він летів на НБ, яка за об'ємом майже така сама, як "Пролєтарська". Ну, десь на двадять резервуарів менша.
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28.08.2024 11:15 Відповісти
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28.08.2024 11:08 Відповісти
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28.08.2024 11:20 Відповісти
це чуваші вчать українську, чи удмурти?
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28.08.2024 11:46 Відповісти
Не знаю, но видимо им преподает - Азиров...
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28.08.2024 11:51 Відповісти
Вiн знiтнii прiпiд!
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28.08.2024 12:37 Відповісти
вотяки
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28.08.2024 15:12 Відповісти
або тудовляни
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28.08.2024 16:06 Відповісти
пекельні борошна!
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28.08.2024 11:46 Відповісти
Кацапи пишуть, що після третього прильоту таки загорілось
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28.08.2024 11:47 Відповісти
О, вже четвертий приліт і друга цистерна передає ПОЛУМ'ЯНИЙ привіт братському узькому народу
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28.08.2024 12:07 Відповісти
дайош пролєтарская 2.0 !!
Гойда!
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28.08.2024 12:16 Відповісти
1,5 тис.км...Дрони туди добирались пів суток..
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28.08.2024 12:09 Відповісти
від Шостки 1200 км. Якщо облітати Рязань та Нижній Новгород - хай 1300. Дев'ять годин летіти. Скоріше, ніж в Алєнью.
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28.08.2024 12:22 Відповісти
1 час назад - Це перша атака на Кіровську область. Місто Котельнич знаходиться приблизно за 1,5 тис. км від кордону з Україною. Нагадаємо, у Ростовській ..
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28.08.2024 12:37 Відповісти
завжди намагайтесь перевіряти самі інформацію. Нафтобаза у Котельничі знаходиться на відстані трохи більше 1100 км від кордону з Чернігівською областю.

Щоб не "зжирало" останню частину вашого посту, перед тим як натиснути "відправити" виділить текст коменту.
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28.08.2024 12:43 Відповісти
Перевіряти відстань до іпіней свинособачих? Вибачте,мені пофуй...
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28.08.2024 13:02 Відповісти
тоді вам прийдеться продовжувати вірити всьому, що напишуть. Навіть якщо наисали би що "Місто Котельнич знаходиться приблизно за три тис. км від кордону з Україною".
Маєте повне право.
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28.08.2024 13:09 Відповісти
Дякую за пораду,шановний пане..
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28.08.2024 13:14 Відповісти
там у кацапів більша тргедія - на невизначений час наїбнувся найбільший НПЗ - омський, який переробляє близько 21 мільйона тон нафти на рік. Спочатку першого серпня випадково сталась пожежа на установці АВТ-10 (мінус вісім мільйонів тон переробки), а позавчора випадково стався вибух, який вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11 (мінус 9 мільйонів тон переробки). НПЗ практично перестав функціонувати.
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28.08.2024 12:14 Відповісти
Через пару тижднів буде працювати,а може і раніше..
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28.08.2024 13:04 Відповісти
ніт. Не буде. ЕЛОУ АВТ - дуже складна і дороговартісна установка, яка має багатоімпортних комплектуючих. І зараз у рф виникли труднощі з ремонтом уражених установок АВТ, бо санкції значно ускладнили, а інколи і унеможливили отримання компонентів для цих установок.
Зазвичай, у мрний час монтаж (без часу на проектування) такої колони з нуля займав час від півроку і більше.
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28.08.2024 13:16 Відповісти
Попередньо уражені колони запрацювали без великих проблем...
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28.08.2024 13:33 Відповісти
це ви теж десь прочитали?
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28.08.2024 13:43 Відповісти
Крутіхіна слухав..
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28.08.2024 14:20 Відповісти
і що він вам розказав? як відновили з тиждень на НПЗ у Салаваті устаноку каткрекінга після ураження у травні? чи як відновили установку ЕЛОУ-АВТ-3 на Рязанському НПЗ після ураження у травні? чи може як відновили установки АВТ-1 і АВТ-3 на волгоградському НПЗ пісдя ураження у травні?
яж кажу - ви маєте право слухати будь-якого кацапського коментатора, який вам залюбки розкаже, як ЕЛОУ-АВТ відновлюється за тиждень.
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28.08.2024 14:50 Відповісти
Интересно... А если их запускать например по рф танкерам в море с каких нить невинных корабликов... Хм. Повез какой нить ванька нефть в Индию и не доходя бац и сгорел
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28.08.2024 13:30 Відповісти
Грета Тумберг проти...
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28.08.2024 13:35 Відповісти
там ще на кацапії горить https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B013 Камєнскій міні-НПЗ у Камєнск-Шахтінску після сьогоднішньої атаки БПЛА.
На Луганському напрямку у ворога буде менше палива.
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28.08.2024 15:02 Відповісти
Та і йух з ним!
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28.08.2024 15:49 Відповісти
 
 