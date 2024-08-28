БПЛА атакували нафтобазу у Кіровській області РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВIДЕО(оновлено)
У Кіровській області РФ безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.
Про це повідомив губернатор Олександр Соколов, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька хвилин тому здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Займання немає. Ситуація під контролем", - зазначив він.
Увага! Ненормативна лексика!
За даними росЗМІ, нафтобазу у Кіровській області атакували три БПЛА, після удару та вибуху один із резервуарів загорівся.
Топ коментарі
+16 Виталий #548501
показати весь коментар28.08.2024 11:08
+13 Виталий #548501
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+12 Urs
показати весь коментар28.08.2024 11:46
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Гойда!
Щоб не "зжирало" останню частину вашого посту, перед тим як натиснути "відправити" виділить текст коменту.
Маєте повне право.
Зазвичай, у мрний час монтаж (без часу на проектування) такої колони з нуля займав час від півроку і більше.
яж кажу - ви маєте право слухати будь-якого кацапського коментатора, який вам залюбки розкаже, як ЕЛОУ-АВТ відновлюється за тиждень.
На Луганському напрямку у ворога буде менше палива.