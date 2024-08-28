БПЛА атакували нафтобазу у Кіровській області РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВIДЕО(оновлено)

У Кіровській області РФ безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

Про це повідомив губернатор Олександр Соколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька хвилин тому здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Займання немає. Ситуація під контролем", - зазначив він.

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За даними росЗМІ, нафтобазу у Кіровській області атакували три БПЛА, після удару та вибуху один із резервуарів загорівся.

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