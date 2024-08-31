На Курському напрямку українські військові збили російський БпЛА "Оріон", - Повітряні сили
На Курському напрямку українські військові збили російський безпілотник "Оріон".
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні Сили збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон"", - йдеться у повідомленні.
У ПС ЗСУ зазначили, що збитий ворожий безпілотник - це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. На озброєнні армії РФ цей безпілотник перебуває з 2020 року.
"Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі", - розповіли у Повітряних силах.
Вага російського БпЛА "Оріон" 1150 кг. Він може нести бойове навантаження вагою 200 кг.
"Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня". Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках", - додали військові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Залізяка дуже шкідлива, і коштує з бортовим обладнанням близько мільйону доларів США.
ну, тепер, зрозуміло.