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На Курському напрямку українські військові збили російський БпЛА "Оріон", - Повітряні сили

На Курському напрямку українські військові збили російський БпЛА

На Курському напрямку українські військові збили російський безпілотник "Оріон".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні Сили збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон"", - йдеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ зазначили, що збитий ворожий безпілотник - це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. На озброєнні армії РФ цей безпілотник перебуває з 2020 року. 

"Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі", - розповіли у Повітряних силах.

Вага російського БпЛА "Оріон" 1150 кг. Він може нести бойове навантаження вагою 200 кг. 

"Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня". Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках", - додали військові.

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Автор: 

безпілотник (4129) знищення (7190) Повітряні сили (2619) Курськ (1100)


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Молодці!
Залізяка дуже шкідлива, і коштує з бортовим обладнанням близько мільйону доларів США.
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31.08.2024 19:23 Відповісти
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31.08.2024 19:24 Відповісти
Коли літаки що каби по Сумській та Харківській областях пускають збивати почнете , коли дрони що над сумщиною та харківщиною 25/7 літають збивати почнемо А то після незрозумілої курської операції мабуть Сумській області треба готуватися до евакуації
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31.08.2024 19:42 Відповісти
так, от, для чого вломилися у курськ.
ну, тепер, зрозуміло.
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31.08.2024 19:57 Відповісти
 
 