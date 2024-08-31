Знищено 24 "Шахеди", 25 - упали самі, ще декілька - полетіли в РФ та Білорусь, - Повітряні сили

У ніч на 31 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. - РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворога атакує "шахедами" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками. Також повідомлялося, що на Київщині працювала ППО, минулося без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру.

Окрім того інформувалося, що через падіння уламків на Черкащині пошкоджено приватні будинки.