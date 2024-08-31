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Новини Війна
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Знищено 24 "Шахеди", 25 - упали самі, ще декілька - полетіли в РФ та Білорусь, - Повітряні сили

Робота мобільної групи ППО

У ніч на 31 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. - РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворога атакує "шахедами" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками. Також повідомлялося, що на Київщині працювала ППО, минулося без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру.

Окрім того інформувалося, що через падіння уламків на Черкащині пошкоджено приватні будинки.

Автор: 

ППО (3169) дрони (4656) Повітряні сили (2619)


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Топ коментарі
+18
Повинна бути координація, але наш Лідор за пів року звільнив весь керівний склад ЗСУ і призначив туди єрмаківських слуг, які координують свої дії не з сусідніми підрозділами, а з ермаком. В результаті в нас втрати по дронам більше половини від власного РЕБу.
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31.08.2024 10:53
+15
Реб у нас гарний з'явився
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31.08.2024 10:18
+11
Відповідь стандартного дурня. Стандартна проблема в тому, що такі навіть не знають про стан свого розумового розвитку, саме тому, що ДУРНІ ))) Тобі Польща чим завинила, недоношене? Тим, що відмовляється збивати ракети та БПЛА над нашою територією? А те, чим допомогла, забув виродок? Скільки людей прийняла? А те, що Україна давно була б в НАТО, якби не таке лайно з протухлими мізками, як ти, також забув? А може Україна прикрила Грузію та допомогла Молдові повернути Придністров'я? Мовчав би вже, якщо тупий валянок і невдячне мурло!
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31.08.2024 11:34
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Реб у нас гарний з'явився
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31.08.2024 10:18 Відповісти
Ага. Слишком хороший. От которого падают даже наши дроны
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31.08.2024 10:21 Відповісти
А кто нам доктор? В данном случае , на время работы вкусняхи, должна быть взаимосвязь с нашими дронами(на время работы РЭБ не вылетать)
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31.08.2024 10:25 Відповісти
Повинна бути координація, але наш Лідор за пів року звільнив весь керівний склад ЗСУ і призначив туди єрмаківських слуг, які координують свої дії не з сусідніми підрозділами, а з ермаком. В результаті в нас втрати по дронам більше половини від власного РЕБу.
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31.08.2024 10:53 Відповісти
Це не благодаря, а вопреки.
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31.08.2024 10:23 Відповісти
Гарний відправив би їх усіх в Польщу.
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31.08.2024 10:27 Відповісти
А ця дурня ще до чого?
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31.08.2024 10:50 Відповісти
Відповідь стандартного дурня. Стандартна проблема в тому, що такі навіть не знають про стан свого розумового розвитку, саме тому, що ДУРНІ ))) Тобі Польща чим завинила, недоношене? Тим, що відмовляється збивати ракети та БПЛА над нашою територією? А те, чим допомогла, забув виродок? Скільки людей прийняла? А те, що Україна давно була б в НАТО, якби не таке лайно з протухлими мізками, як ти, також забув? А може Україна прикрила Грузію та допомогла Молдові повернути Придністров'я? Мовчав би вже, якщо тупий валянок і невдячне мурло!
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31.08.2024 11:34 Відповісти
Зеків, корупціонерів, партфункціонерів і клоунів тобі, дебілу, також поляки обирали??? Яке ж ти кончене...
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31.08.2024 11:36 Відповісти
Ікона найпотужнішого ?
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31.08.2024 11:11 Відповісти
Бензин с "Шахедов" посливали?
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31.08.2024 10:39 Відповісти
конашенкова нам бы
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31.08.2024 10:56 Відповісти
є..на східному напрямку...Таврія
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31.08.2024 12:11 Відповісти
Ин старається.
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31.08.2024 10:56 Відповісти
Бульба літаки піднімав щоб збити?
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31.08.2024 10:59 Відповісти
Я правильно зрозуміла, що 25 шахедів вразили цілі? Нарешті почали писати реальну ефективність роботи ППО - 40-50%, а не 90-95% як раніше.
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31.08.2024 11:34 Відповісти
я правильно зрозумів, що Ви - Анна, пишете з Латвії, тобто вам 19 років, ви вродлива и живете у Вільнюсі?
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31.08.2024 12:05 Відповісти
А можно з курської області вдарити ПАЛЯНИЦЕЮ по мацкві
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31.08.2024 12:29 Відповісти
Можна звісно, коли їх виготовлять для цієї справи , а не просто на телемарафоні язиком потеліпають .
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31.08.2024 21:31 Відповісти
А 25 шахедів "упали самі". Це як, заморилися летіти і упали. А куди ніхто не каже, може вони "упали самі" на ціль?
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31.08.2024 12:49 Відповісти
Дуже просто упали якщо були запущені як фальшива мішень , таке вже було , вони лише схожі на шахеди , навіть вибухівки немає .
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31.08.2024 21:34 Відповісти
Бажано, щоб з рф та Білорусії ті шахеди й не злітали, а прямісінько там і вибухали!!!
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31.08.2024 14:18 Відповісти
Там бульбостан добу колотився. Всю свою авiацiю кинув на кацапськi дрони.
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31.08.2024 17:00 Відповісти
"упали сами" - це мем
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31.08.2024 14:41 Відповісти
Тепер кожен день ВПС буде звітувати Мар'яні Безумній.
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31.08.2024 21:24 Відповісти
 
 