Шахеди атакували Черкащину: через падіння уламків пошкоджено приватні будинки

У ніч на 31 серпня 2024 року війська РФ спрямували ударні дрони на Черкащину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч і ранок на тривозі. Нарешті відбій. За попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 3 "шахеди". Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки. Однак люди не постраждали. Це найголовніше", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, обстеження території наразі триває.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками. Також повідомлялося, що на Київщині працювала ППО, минулося без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру.