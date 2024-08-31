УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4694 відвідувача онлайн
Новини
2 151 0

Шахеди атакували Черкащину: через падіння уламків пошкоджено приватні будинки

Шахед над Черкащиною

У ніч на 31 серпня 2024 року війська РФ спрямували ударні дрони на Черкащину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч і ранок на тривозі. Нарешті відбій. За попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 3 "шахеди". Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки. Однак люди не постраждали. Це найголовніше", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Черкащину: Ліквідовано пожежу на приватному підприємстві. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину

За даними ОВА, обстеження території наразі триває.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками. Також повідомлялося, що на Київщині працювала ППО, минулося без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру.

Автор: 

ППО (3169) дрони (4656) Чернігівська область (901)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 