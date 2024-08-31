Шахеды атаковали Черкасщину: из-за падения обломков повреждены частные дома

В ночь на 31 августа 2024 года войска РФ направили ударные дроны в Черкасскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь и утро на тревоге. Наконец-то отбой. По предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 3 "шахеды". Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома. Однако люди не пострадали. Это самое главное", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия атаки РФ на Черкасщину: Ликвидирован пожар на частном предприятии. ФОТОрепортаж







По данным ОВА, обследование территории сейчас продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что этой ночью, 31 августа, российские захватчики в четвертый раз за неделю атаковали Киев ударными беспилотниками. Также сообщалось, что на Киевщине работала ПВО, обошлось без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру.