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Последствия атаки РФ на Черкасщину: Ликвидирован пожар на частном предприятии. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар площадью 2700 кв.м, возникший на территории предприятия в Черкассах в результате утренней вражеской атаки 29 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к ликвидации привлекалось 75 спасателей и 21 единица пожарной техники.

По данным начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, обошлось без пострадавших.

Силами ПВО в целом уничтожено восемь "шахедов" в пределах области, добавил он.

Также читайте: В Черкасской области ночью были взрывы: возник пожар на частном предприятии

Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня
Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня
Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня
Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня

Автор: 

обстрел (27151) пожар (5944) ГСЧС (4966) Черниговская область (1134)


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Україна вистоїть і слова Великого Тараса мають бути реалізовані.
Моя Черкащина.
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29.08.2024 10:56 Ответить
 
 