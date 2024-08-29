Последствия атаки РФ на Черкасщину: Ликвидирован пожар на частном предприятии. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар площадью 2700 кв.м, возникший на территории предприятия в Черкассах в результате утренней вражеской атаки 29 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к ликвидации привлекалось 75 спасателей и 21 единица пожарной техники.

По данным начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, обошлось без пострадавших.

Силами ПВО в целом уничтожено восемь "шахедов" в пределах области, добавил он.

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