Последствия атаки РФ на Черкасщину: Ликвидирован пожар на частном предприятии. ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали пожар площадью 2700 кв.м, возникший на территории предприятия в Черкассах в результате утренней вражеской атаки 29 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что к ликвидации привлекалось 75 спасателей и 21 единица пожарной техники.
По данным начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, обошлось без пострадавших.
Силами ПВО в целом уничтожено восемь "шахедов" в пределах области, добавил он.
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