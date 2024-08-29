Наслідки атаки РФ на Черкащину: Ліквідовано пожежу на приватному підприємстві. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 кв.м, що виникла на території підприємства у Черкасах внаслідок ранкової ворожої атаки 29 серпня.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до ліквідації залучалося 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.
За даними начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, минулося без потерпілих.
Силами ППО загалом знищено вісім "шахедів" у межах області, додав він.
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