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Наслідки атаки РФ на Черкащину: Ліквідовано пожежу на приватному підприємстві. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 кв.м, що виникла на території підприємства у Черкасах внаслідок ранкової ворожої атаки 29 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до ліквідації залучалося 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.

За даними начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, минулося без потерпілих.

Силами ППО загалом знищено вісім "шахедів" у межах області, додав він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Черкаській області вночі пролунали вибухи: виникла пожежа на приватному підприємстві

Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня
Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня
Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня
Ліквідація наслідків атаки РФ на Черкащині 29 серпня

Автор: 

обстріл (28472) пожежа (4327) ДСНС (5106) Чернігівська область (909)


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Україна вистоїть і слова Великого Тараса мають бути реалізовані.
Моя Черкащина.
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29.08.2024 10:56 Відповісти
 
 