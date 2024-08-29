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У Черкаській області вночі пролунали вибухи: виникла пожежа на приватному підприємстві

шахеди

У ніч на 29 серпня в Черкаській області пролунали вибухи.Перед цим місцева влада попереджала про підвищену небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

вибух (4440) обстріл (28316) Чернігівська область (897)


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А ще там є прохання зберігати інформаційну тишу, не викладати даних. Це одна складова із захисту людей.
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29.08.2024 07:24 Відповісти
Все те, що летіло сьогодні на Київщину і Київ, те саме летіло й на Черкаси/область. Спочатку БПЛА, а потім під ранок пішли ракети. Одну з них чула особисто над містом Ч. Прошелестіла і через декілька секунд гучний ба-бах. Затряслися вікна. Пожежа. Густий чорний дим. Швидкі. Ліквідовують наслідки...
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29.08.2024 08:03 Відповісти
Боженька, спаси Украiну i весь наш народ! 🙏🙏🙏
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29.08.2024 10:14 Відповісти
косплей кацапів все збили, але кляті уламки спалили підприємство-нафтобазу..
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29.08.2024 11:41 Відповісти
Уламки у повітрі розчиняються, якщо повітряну ціль збито ?
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29.08.2024 13:22 Відповісти
так так, кацапи так само говорять, то уламки, то хлапок, то трава горить, доки відео прильотів тупі ватники у мережу не викладуть. У нас з цим простіше, виклав відео прильоту, сбу стукає у двері. Цензура
просто визнати що все збити нереально, це не наш варіант. Будемо брехати свому лохторату, хоча йому похер вірить. Але так хвацько сміється з маскалів які "усьо сбілі" патєрь нєть.
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29.08.2024 13:29 Відповісти
Для дупоголових-8 липня в лікарні Адоніс на лівому березі Києва загинуло та було травмовано декілька людей. Саме уламками збитої ракети. Одна загибла лікарка-подруга моєї знайомої.
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29.08.2024 13:44 Відповісти
 
 