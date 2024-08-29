У Черкаській області вночі пролунали вибухи: виникла пожежа на приватному підприємстві
У ніч на 29 серпня в Черкаській області пролунали вибухи.Перед цим місцева влада попереджала про підвищену небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", - йдеться в повідомленні.
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просто визнати що все збити нереально, це не наш варіант. Будемо брехати свому лохторату, хоча йому похер вірить. Але так хвацько сміється з маскалів які "усьо сбілі" патєрь нєть.