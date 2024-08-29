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В Черкасской области ночью были взрывы: возник пожар на частном предприятии

шахеди

В ночь на 29 августа в Черкасской области прогремели взрывы, перед этим местные власти предупреждали о повышенной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6728) обстрел (26995) Черниговская область (1123)


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А ще там є прохання зберігати інформаційну тишу, не викладати даних. Це одна складова із захисту людей.
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29.08.2024 07:24 Ответить
Все те, що летіло сьогодні на Київщину і Київ, те саме летіло й на Черкаси/область. Спочатку БПЛА, а потім під ранок пішли ракети. Одну з них чула особисто над містом Ч. Прошелестіла і через декілька секунд гучний ба-бах. Затряслися вікна. Пожежа. Густий чорний дим. Швидкі. Ліквідовують наслідки...
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29.08.2024 08:03 Ответить
Боженька, спаси Украiну i весь наш народ! 🙏🙏🙏
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29.08.2024 10:14 Ответить
косплей кацапів все збили, але кляті уламки спалили підприємство-нафтобазу..
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29.08.2024 11:41 Ответить
Уламки у повітрі розчиняються, якщо повітряну ціль збито ?
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29.08.2024 13:22 Ответить
так так, кацапи так само говорять, то уламки, то хлапок, то трава горить, доки відео прильотів тупі ватники у мережу не викладуть. У нас з цим простіше, виклав відео прильоту, сбу стукає у двері. Цензура
просто визнати що все збити нереально, це не наш варіант. Будемо брехати свому лохторату, хоча йому похер вірить. Але так хвацько сміється з маскалів які "усьо сбілі" патєрь нєть.
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29.08.2024 13:29 Ответить
Для дупоголових-8 липня в лікарні Адоніс на лівому березі Києва загинуло та було травмовано декілька людей. Саме уламками збитої ракети. Одна загибла лікарка-подруга моєї знайомої.
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29.08.2024 13:44 Ответить
 
 