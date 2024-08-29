В Черкасской области ночью были взрывы: возник пожар на частном предприятии

В ночь на 29 августа в Черкасской области прогремели взрывы, перед этим местные власти предупреждали о повышенной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают", - говорится в сообщении.

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