В Черкасской области ночью были взрывы: возник пожар на частном предприятии
В ночь на 29 августа в Черкасской области прогремели взрывы, перед этим местные власти предупреждали о повышенной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают", - говорится в сообщении.
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просто визнати що все збити нереально, це не наш варіант. Будемо брехати свому лохторату, хоча йому похер вірить. Але так хвацько сміється з маскалів які "усьо сбілі" патєрь нєть.