Уничтожены 24 "Шахеда", 25 - упали сами, еще несколько - улетели в РФ и Беларусь, - Воздушные силы
В ночь на 31 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл., четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в республику Беларусь.
По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что этой ночью, 31 августа, российские захватчики в четвертый раз за неделю атаковали Киев ударными беспилотниками. Также сообщалось, что на Киевщине работала ПВО, обошлось без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру.
Кроме того информировалось, что из-за падения обломков в Черкасской области повреждены частные дома.
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