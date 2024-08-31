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Новости Война
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Уничтожены 24 "Шахеда", 25 - упали сами, еще несколько - улетели в РФ и Беларусь, - Воздушные силы

Робота мобільної групи ППО

В ночь на 31 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл., четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в республику Беларусь.

Читайте: "Шахеды" на Сумщине, курсом на Полтавщину, - Воздушные силы

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что этой ночью, 31 августа, российские захватчики в четвертый раз за неделю атаковали Киев ударными беспилотниками. Также сообщалось, что на Киевщине работала ПВО, обошлось без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру.

Кроме того информировалось, что из-за падения обломков в Черкасской области повреждены частные дома.

Автор: 

ПВО (2729) дроны (3875) Воздушные силы (2279)


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Топ комментарии
+18
Повинна бути координація, але наш Лідор за пів року звільнив весь керівний склад ЗСУ і призначив туди єрмаківських слуг, які координують свої дії не з сусідніми підрозділами, а з ермаком. В результаті в нас втрати по дронам більше половини від власного РЕБу.
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31.08.2024 10:53
+15
Реб у нас гарний з'явився
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31.08.2024 10:18
+11
Відповідь стандартного дурня. Стандартна проблема в тому, що такі навіть не знають про стан свого розумового розвитку, саме тому, що ДУРНІ ))) Тобі Польща чим завинила, недоношене? Тим, що відмовляється збивати ракети та БПЛА над нашою територією? А те, чим допомогла, забув виродок? Скільки людей прийняла? А те, що Україна давно була б в НАТО, якби не таке лайно з протухлими мізками, як ти, також забув? А може Україна прикрила Грузію та допомогла Молдові повернути Придністров'я? Мовчав би вже, якщо тупий валянок і невдячне мурло!
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31.08.2024 11:34
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Правила форума Совет форумчан
Реб у нас гарний з'явився
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31.08.2024 10:18 Ответить
Ага. Слишком хороший. От которого падают даже наши дроны
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31.08.2024 10:21 Ответить
А кто нам доктор? В данном случае , на время работы вкусняхи, должна быть взаимосвязь с нашими дронами(на время работы РЭБ не вылетать)
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31.08.2024 10:25 Ответить
Повинна бути координація, але наш Лідор за пів року звільнив весь керівний склад ЗСУ і призначив туди єрмаківських слуг, які координують свої дії не з сусідніми підрозділами, а з ермаком. В результаті в нас втрати по дронам більше половини від власного РЕБу.
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31.08.2024 10:53 Ответить
Це не благодаря, а вопреки.
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31.08.2024 10:23 Ответить
Гарний відправив би їх усіх в Польщу.
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31.08.2024 10:27 Ответить
А ця дурня ще до чого?
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31.08.2024 10:50 Ответить
Відповідь стандартного дурня. Стандартна проблема в тому, що такі навіть не знають про стан свого розумового розвитку, саме тому, що ДУРНІ ))) Тобі Польща чим завинила, недоношене? Тим, що відмовляється збивати ракети та БПЛА над нашою територією? А те, чим допомогла, забув виродок? Скільки людей прийняла? А те, що Україна давно була б в НАТО, якби не таке лайно з протухлими мізками, як ти, також забув? А може Україна прикрила Грузію та допомогла Молдові повернути Придністров'я? Мовчав би вже, якщо тупий валянок і невдячне мурло!
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31.08.2024 11:34 Ответить
Зеків, корупціонерів, партфункціонерів і клоунів тобі, дебілу, також поляки обирали??? Яке ж ти кончене...
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31.08.2024 11:36 Ответить
Ікона найпотужнішого ?
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31.08.2024 11:11 Ответить
Бензин с "Шахедов" посливали?
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31.08.2024 10:39 Ответить
конашенкова нам бы
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31.08.2024 10:56 Ответить
є..на східному напрямку...Таврія
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31.08.2024 12:11 Ответить
Ин старається.
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31.08.2024 10:56 Ответить
Бульба літаки піднімав щоб збити?
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31.08.2024 10:59 Ответить
Я правильно зрозуміла, що 25 шахедів вразили цілі? Нарешті почали писати реальну ефективність роботи ППО - 40-50%, а не 90-95% як раніше.
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31.08.2024 11:34 Ответить
я правильно зрозумів, що Ви - Анна, пишете з Латвії, тобто вам 19 років, ви вродлива и живете у Вільнюсі?
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31.08.2024 12:05 Ответить
А можно з курської області вдарити ПАЛЯНИЦЕЮ по мацкві
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31.08.2024 12:29 Ответить
Можна звісно, коли їх виготовлять для цієї справи , а не просто на телемарафоні язиком потеліпають .
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31.08.2024 21:31 Ответить
А 25 шахедів "упали самі". Це як, заморилися летіти і упали. А куди ніхто не каже, може вони "упали самі" на ціль?
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31.08.2024 12:49 Ответить
Дуже просто упали якщо були запущені як фальшива мішень , таке вже було , вони лише схожі на шахеди , навіть вибухівки немає .
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31.08.2024 21:34 Ответить
Бажано, щоб з рф та Білорусії ті шахеди й не злітали, а прямісінько там і вибухали!!!
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31.08.2024 14:18 Ответить
Там бульбостан добу колотився. Всю свою авiацiю кинув на кацапськi дрони.
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31.08.2024 17:00 Ответить
"упали сами" - це мем
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31.08.2024 14:41 Ответить
Тепер кожен день ВПС буде звітувати Мар'яні Безумній.
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31.08.2024 21:24 Ответить
 
 