"Шахеды" на Сумщине, курсом на Полтавщину, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Ударные БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину", - предупредили в ПС.

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