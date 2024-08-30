РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9277 посетителей онлайн
Новости Война
2 682 7

"Шахеды" на Сумщине, курсом на Полтавщину, - Воздушные силы

шахеди

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Ударные БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину", - предупредили в ПС.

Читайте также: Силы ПВО сбили 12 вражеских БпЛА из 18, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3567) Сумская область (3086) Воздушные силы (2279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапня клята , коли вас не стане на нашій землі ?
показать весь комментарий
30.08.2024 23:28 Ответить
Або ми, або вони.
показать весь комментарий
30.08.2024 23:33 Ответить
Щось ці підори міцно взялись за Київ: шахеди щодня чи через день, на днях була комбінована мега-атака. І балістика на Київ вже щотижня чи частіше.

Коли ви вже здохнете, настирні російські ********?

Але ж не здохнуть: в нас потужний відосик, ракета паляниця , мемчики про татарова, Суджа наша...
показать весь комментарий
31.08.2024 00:39 Ответить
Так казали у нас більше дронів а вони вже луплять ними який день підряд. Всі чекають на відповідь по москві і пітеру паляницями та новими ракетами та чи дождуться.
показать весь комментарий
31.08.2024 05:33 Ответить
Зато зеленський з єрмаком, уже видатними СРАТЬєхами стали, усіх часів і народів!!! Разом із Сирським, над Картою бойових дій, очима НЕЗЛАМНО і ПОТУЖНО лупають…, як барани на нові ворота!!!
показать весь комментарий
31.08.2024 06:57 Ответить
...то ***** йде в "останній бій", останніми силами, що в нього поки що є, але в кацапів виснажуються і сили і економіка і часу все менше.. тому намагЄється показати усі свої мОщщщщі, типу вони нескінченні..
- нам своє робить.. аби ото ще тільки не зелені гАльма у Банкурвій п'ятій колоні..
показать весь комментарий
31.08.2024 07:49 Ответить
Генерал Ходжес каже -чим ганятись за стрілами, вбийте лучника. Для України це означає-Єлабуга знахабніла і зачекалась. Де ви, бобри ,паляниці і нові балістичні ракети?
показать весь комментарий
31.08.2024 09:50 Ответить
 
 