"Шахеды" на Сумщине, курсом на Полтавщину, - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников с северного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Ударные БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину", - предупредили в ПС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли ви вже здохнете, настирні російські ********?
Але ж не здохнуть: в нас потужний відосик, ракета паляниця , мемчики про татарова, Суджа наша...
- нам своє робить.. аби ото ще тільки не зелені гАльма у Банкурвій п'ятій колоні..