РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3820 посетителей онлайн
Новости
1 218 4

Силы ПВО сбили 12 вражеских БпЛА из 18, - Воздушные силы

В ночь на 30 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска - РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре - локально потеряны (упали самостоятельно).
Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг запустил "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

інфографіка

Автор: 

ПВО (2727) Воздушные силы (2273) Олещук Николай (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях

А в Полтавской области нет ПВО, мобильных групп?
показать весь комментарий
30.08.2024 09:09 Ответить
і f16
показать весь комментарий
30.08.2024 09:36 Ответить
 
 