Силы ПВО сбили 12 вражеских БпЛА из 18, - Воздушные силы
В ночь на 30 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска - РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре - локально потеряны (упали самостоятельно).
Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях", - говорится в сообщении.
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А в Полтавской области нет ПВО, мобильных групп?