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Сили ППО збили 12 ворожих БпЛА з 18, - Повітряні сили

У ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – РФ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА "Shahed-131/136", чотири – локаційно втрачені (упали самостійно).
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили

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Автор: 

ППО (3166) Повітряні сили (2616) Олещук Микола (109)


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Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях

А в Полтавской области нет ПВО, мобильных групп?
показати весь коментар
30.08.2024 09:09 Відповісти
і f16
показати весь коментар
30.08.2024 09:36 Відповісти
 
 