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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили

шахеди

Ворог запустив ударні безпілотники з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожі БпЛА на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини. Курс - на Кривий Ріг", - попередили у ПС.

Читайте також: Сили ППО збили дві ракети та 60 "шахедів": Ще 14 БПЛА впали на території України. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4126) Повітряні сили (2613)


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хіба перший день?
кого ви, кацапня, намагаєтесь налякати?
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29.08.2024 23:35 Відповісти
*****, ми твій рот їбали в Курську.
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29.08.2024 23:55 Відповісти
 
 