Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили

Ворог запустив ударні безпілотники з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожі БпЛА на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини. Курс - на Кривий Ріг", - попередили у ПС.

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