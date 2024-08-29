УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8857 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 982 1

Сили ППО збили дві ракети та 60 "шахедів": Ще 14 БПЛА впали на території України. ІНФОГРАФІКА

60 шахедів та дві ракети збили сили ППО

Російські загарбники атакували Україну ракетами та ударними БПЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україні 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей – рф., із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Читайте: На Київщині працювала ППО: Є збиті цілі, уламками пошкоджено будинок

Сили ППО збили дві ракети та 60 ударних БПЛА

Автор: 

ППО (3165) Повітряні сили (2613) Олещук Микола (109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
60 сбили ,а 14 РЭБ положил
показати весь коментар
29.08.2024 10:27 Відповісти
 
 