Сили ППО збили дві ракети та 60 "шахедів": Ще 14 БПЛА впали на території України. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники атакували Україну ракетами та ударними БПЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україні 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей – рф., із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

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