РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3640 посетителей онлайн
Новости Война
1 109 2

Враг запустил "Шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

шахеди

Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские БпЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины. Курс - на Кривой Рог", - предупредили в ВС.

Читайте также: Силы ПВО сбили две ракеты и 60 "шахедов": Еще 14 БПЛА упали на территории Украины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3564) Воздушные силы (2273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хіба перший день?
кого ви, кацапня, намагаєтесь налякати?
показать весь комментарий
29.08.2024 23:35 Ответить
*****, ми твій рот їбали в Курську.
показать весь комментарий
29.08.2024 23:55 Ответить
 
 