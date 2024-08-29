Враг запустил "Шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские БпЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины. Курс - на Кривой Рог", - предупредили в ВС.

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