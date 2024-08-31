Ворога атакує "шахедами" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину", - попередили у ПС.

Згодом Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів":

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний

Декілька груп БпЛА на Сумщині, курс південно-західний

БпЛА на межі Харківщини ти Полтавщини, курс південний

БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний

БпЛА в південній частині Полтавщини, курс південний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили 12 ворожих БпЛА з 18, - Повітряні сили