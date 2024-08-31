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Новини Війна
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Ворога атакує "шахедами" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину", - попередили у ПС.

Згодом Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів":

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині, курс південно-західний
  • БпЛА на межі Харківщини ти Полтавщини, курс південний
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний
  • БпЛА в південній частині Полтавщини, курс південний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили 12 ворожих БпЛА з 18, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4127) Сумська область (3609) Повітряні сили (2616)


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Кацапня клята , коли вас не стане на нашій землі ?
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30.08.2024 23:28 Відповісти
Або ми, або вони.
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30.08.2024 23:33 Відповісти
Щось ці підори міцно взялись за Київ: шахеди щодня чи через день, на днях була комбінована мега-атака. І балістика на Київ вже щотижня чи частіше.

Коли ви вже здохнете, настирні російські ********?

Але ж не здохнуть: в нас потужний відосик, ракета паляниця , мемчики про татарова, Суджа наша...
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31.08.2024 00:39 Відповісти
Так казали у нас більше дронів а вони вже луплять ними який день підряд. Всі чекають на відповідь по москві і пітеру паляницями та новими ракетами та чи дождуться.
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31.08.2024 05:33 Відповісти
Зато зеленський з єрмаком, уже видатними СРАТЬєхами стали, усіх часів і народів!!! Разом із Сирським, над Картою бойових дій, очима НЕЗЛАМНО і ПОТУЖНО лупають…, як барани на нові ворота!!!
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31.08.2024 06:57 Відповісти
...то ***** йде в "останній бій", останніми силами, що в нього поки що є, але в кацапів виснажуються і сили і економіка і часу все менше.. тому намагЄється показати усі свої мОщщщщі, типу вони нескінченні..
- нам своє робить.. аби ото ще тільки не зелені гАльма у Банкурвій п'ятій колоні..
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31.08.2024 07:49 Відповісти
Генерал Ходжес каже -чим ганятись за стрілами, вбийте лучника. Для України це означає-Єлабуга знахабніла і зачекалась. Де ви, бобри ,паляниці і нові балістичні ракети?
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31.08.2024 09:50 Відповісти
 
 