Ворога атакує "шахедами" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Ударні БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину", - попередили у ПС.
Згодом Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів":
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний
- Декілька груп БпЛА на Сумщині, курс південно-західний
- БпЛА на межі Харківщини ти Полтавщини, курс південний
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний
- БпЛА в південній частині Полтавщини, курс південний.
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Коли ви вже здохнете, настирні російські ********?
Але ж не здохнуть: в нас потужний відосик, ракета паляниця , мемчики про татарова, Суджа наша...
- нам своє робить.. аби ото ще тільки не зелені гАльма у Банкурвій п'ятій колоні..