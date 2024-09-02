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Новости Война
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Половина россиян внимательно отслеживает ситуацию на Курщине. Больше всего боятся жертв среди гражданских, - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Опитування

Большинство граждан РФ знает об операции ВСУ на Курщине, однако 6% об этом даже не слышали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра".

Так, абсолютное большинство россиян (94%) знает об операции ВСУ в Курской области: 51% респондентов внимательно следят за развитием событий, 43% опрошенных что-то слышали, но не в деталях, еще 6% ничего об этом не слышали.

Опитування "Левада Центру" щодо події у Курській області РФ

Почти всех респондентов (91%) беспокоит операция на Курщине. Очень беспокоит - 63%, скорее беспокоит - 28%), не беспокоят эти события в совокупности 9% опрошенных.

Опитування "Левада Центру" щодо події у Курській області РФ

Среди причин, которые вызывают у граждан РФ беспокойство: "жертвы среди мирного населения" (41%), "нападение на территорию России" (25%), а также "слабость и неподготовленность власти" (11%).

Опитування "Левада Центру" щодо події у Курській області РФ

Опрос проводился с 22 по 28 августа. В нем приняли участие 1619 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

опрос (2824) россия (95454) Левада-Центр (103) Курск (1091)


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Топ комментарии
+8
жертви серед цивільних будуть, коли ваші напівуцилівші "защітнікі" почнуть попертатись додому.
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02.09.2024 09:59
+8
Опрос на скотном дворе.
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02.09.2024 10:19
+7
Скоро будуть співати: прасипаюсь утрам рана, нєту путіна вавана, і расіі тоже нєт...
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02.09.2024 10:08
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Попкорном запаслись і відстежують!
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02.09.2024 09:57 Ответить
25% відверта партія війни. Ще досі вірять в вєлічь підорассії.
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02.09.2024 10:24 Ответить
25? 85%! Які схвалюють політику Путіна на даний момент. На сайті тої самої Левада-Центру йде постійний моніторинг цього параметру.
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02.09.2024 10:41 Ответить
жертви серед цивільних будуть, коли ваші напівуцилівші "защітнікі" почнуть попертатись додому.
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02.09.2024 09:59 Ответить
Уже, и случаи достаточно массовые. Но конечно когда вернется основная масса - небу станет жарко.
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02.09.2024 10:09 Ответить
Кошти України пішли на аналіз відчуттів орків відносно Курщини.
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02.09.2024 10:04 Ответить
Валентина, Вам свои социологические службы надо знать !
Левада центр - руZZкий 😂

Стыдно, Валентина !
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02.09.2024 10:19 Ответить
Іноді краще нічого не писати. Поцікавтеся,що таке Левада-центр.
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02.09.2024 10:21 Ответить
Скоро будуть співати: прасипаюсь утрам рана, нєту путіна вавана, і расіі тоже нєт...
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02.09.2024 10:08 Ответить
Опрос на скотном дворе.
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02.09.2024 10:19 Ответить
Доки є в кацапа брага, він буде її глушити, та наблюдати....це доля рабсєян.
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02.09.2024 10:25 Ответить
Згоден,6 відсотків кацапів тупо бухають і не чули про війну на рассєї, і це тільки з 1619 тіл, а в цілому по млржору, ця цифра тіл буде вражаюча!😁
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02.09.2024 10:32 Ответить
За що боролися на те і напоролися.
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02.09.2024 10:28 Ответить
Новина із серії "Українцям по×уй".
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02.09.2024 10:30 Ответить
145%
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02.09.2024 10:39 Ответить
І це ми ще навіть не починали війну в ерефії.
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02.09.2024 10:41 Ответить
6% не просихають взагалі
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02.09.2024 11:10 Ответить
Так воно і є. Половині за уралом пох... Половині до Уралу сцік...
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02.09.2024 11:45 Ответить
Якщо правда, то добре. Нехай слідкують уважно та запам'ятовують, як російській владі ***** на них всіх.
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02.09.2024 11:58 Ответить
Хтось вірить в якісь опитування на болотох,особливо тому зашквареному "Левада-центру"? Звичайна кремлівська ІПСятіна,замовлена недовольним оточенням Ху@ла Новорюриковича,яка розрахована на -бидло-русню і на царя.
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02.09.2024 12:19 Ответить
 
 