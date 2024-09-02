Половина россиян внимательно отслеживает ситуацию на Курщине. Больше всего боятся жертв среди гражданских, - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан РФ знает об операции ВСУ на Курщине, однако 6% об этом даже не слышали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра".

Так, абсолютное большинство россиян (94%) знает об операции ВСУ в Курской области: 51% респондентов внимательно следят за развитием событий, 43% опрошенных что-то слышали, но не в деталях, еще 6% ничего об этом не слышали.

Почти всех респондентов (91%) беспокоит операция на Курщине. Очень беспокоит - 63%, скорее беспокоит - 28%), не беспокоят эти события в совокупности 9% опрошенных.

Среди причин, которые вызывают у граждан РФ беспокойство: "жертвы среди мирного населения" (41%), "нападение на территорию России" (25%), а также "слабость и неподготовленность власти" (11%).

Опрос проводился с 22 по 28 августа. В нем приняли участие 1619 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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