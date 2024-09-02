Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ, в то же время оккупанты продвинулись в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке.

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