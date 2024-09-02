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Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ, в то же время оккупанты продвинулись в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар по зерновозам на Сумщине: РФ распространяет фейки об уничтожении колонны техники, двигавшейся в Суджу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Карта бойових дій в Курській області
Карта бойових дійна Донеччині

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не дает своим гражданским "зеленый коридор" из Суджи, - ОТГВ "Северск"

Автор: 

Курск (1097)


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Топ комментарии
+16
Тепер ясно. Відсутність фортифікаційних споруд під Покровськом, то не піздінг бабла, а геніальний план зеленського-єрмака.
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02.09.2024 05:54
+14
Схоже, якась зелена провладна курка, яка відбілює найбільший факап зеленої дрисні. Маріуполь, Соледар, Бахмут теж мабуть були нев'їбенними пастками для кацапів.
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02.09.2024 06:53
+13
Переіменувати Курську область на Донецьку.
Мабуть генітальний задум ОП саме у цьому.
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02.09.2024 02:11
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Переіменувати Курську область на Донецьку.
Мабуть генітальний задум ОП саме у цьому.
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02.09.2024 02:11 Ответить
"Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии" newsider- наберіть в ютуб та іайте терпіння послухати
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02.09.2024 03:20 Ответить
А ще жорсткіше звучить це

ДИКИЙ: ЦЮ ГАНЬБУ приховує Путін! На росТВ ЗАМОВКЛИ від СТРАХУ. ЖЕСТЬ під Покровськом
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02.09.2024 03:25 Ответить
Таке слухати то треба мати кріпкі нерви..то краще дивитись марахвон -
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02.09.2024 04:00 Ответить
Ну Ви послухали , як Покровськ стає ловушкою для рашистів? - Лариса Волошина розклала емоційно по поличках значення й Курська, й саме таких дій перед Покровськом, а Дикий просто рубонув те ж саме ... Тому тепер я сприймаю ниття за Покровськом( якого ще далеко не здали)- як какцап"яче виття
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02.09.2024 04:19 Ответить
Тепер ясно. Відсутність фортифікаційних споруд під Покровськом, то не піздінг бабла, а геніальний план зеленського-єрмака.
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02.09.2024 05:54 Ответить
А кто это такая? "Арестович в юбке"?
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02.09.2024 06:12 Ответить
Схоже, якась зелена провладна курка, яка відбілює найбільший факап зеленої дрисні. Маріуполь, Соледар, Бахмут теж мабуть були нев'їбенними пастками для кацапів.
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02.09.2024 06:53 Ответить
Лариса Волошина тебе вилікує
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02.09.2024 07:50 Ответить
прічісліть ларісу волошіну к ліку святих - очередная лоховодка мария-деви-христос из сталино
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02.09.2024 12:51 Ответить
СЕЛИДОВЕ - ГОЛОВНИЙ РУБІЖ ОБОРОНИ | 2 ВЕРЕСНЯ ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка
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02.09.2024 08:02 Ответить
Подивіться на Раиссю. Вона вся вже в котлі. Вихід тільки човнами на Північний полюс. Там в них є бази.
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02.09.2024 10:48 Ответить
А якщо у мене ніколи й не було терпіння всіляку ахінею слухати ?
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02.09.2024 11:06 Ответить
Бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг", що прийшля на допомогу захисникам Селідового, танковим пострілом знищують ворожий БТР-82А з штурмовою групою рашистів в районі залізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
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02.09.2024 06:28 Ответить
І не цікаво...
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02.09.2024 07:33 Ответить
Ну так зачистка там це празнік на селі порівняно з тим що за цей же час зробили орки з Україною.
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02.09.2024 11:01 Ответить
поки деякі наші розказують як 3к ************ в "оточенні", відрізані річкою сейм...
https://x.com/kromark/status/1830353531372523911 з'являються карти наведених понтонних переправ ...6 штук вже...
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02.09.2024 12:33 Ответить
Шість?
А чому не вісімнадцять?
Понтонні переправи-жирна нерухома ціль.
Вони знищуються у режимі нон-стоп.
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02.09.2024 15:25 Ответить
 
 