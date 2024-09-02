Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области, - DeepState. КАРТА
Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ, в то же время оккупанты продвинулись в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.
Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке.
Топ комментарии
+16 Роман Агафонов
показать весь комментарий02.09.2024 05:54
+14 Светлана Круп
показать весь комментарий02.09.2024 06:53
+13 Герхард
показать весь комментарий02.09.2024 02:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть генітальний задум ОП саме у цьому.
ДИКИЙ: ЦЮ ГАНЬБУ приховує Путін! На росТВ ЗАМОВКЛИ від СТРАХУ. ЖЕСТЬ під Покровськом
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
https://x.com/kromark/status/1830353531372523911 з'являються карти наведених понтонних переправ ...6 штук вже...
А чому не вісімнадцять?
Понтонні переправи-жирна нерухома ціль.
Вони знищуються у режимі нон-стоп.